Фото: пресс-служба ГРМ Русский музей откроет Мраморный и Строгановский дворцы после карантина большой выставкой даров Версия для печати Tweet

Экспозиция «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898–2019. Избранное» откроется 29 июля сразу на нескольких площадках музея. Выставка даров музею логически продолжает экспозицию к 125-летию ГРМ и акцентирует внимание на именах собирателей, кураторы обещают своеобразный «групповом портрет» ценителей искусства. Задумка масштабная: о многом говорит хотя бы тот факт, что Мраморный и Строгановский дворцы именно этой выставкой откроются впервые после карантинных мероприятий.

Дары в случае Русского музея – широкий репрезентативный слой вещей, среди них работы Айвазовского, Бакста, Гончаровой, Врубеля, Крамского, Левитана, Петрова-Водкина, Серова, Филонова и других мастеров XVIII–XX веков. И речь не только о живописи: корпус подарков музею разделён на блоки. Например, древнерусское искусство и XVIII–первая половина XIX века расположатся в Михайловском замке, живопись, скульптура и графика второй половины XIX–начала XX века – в Корпусе Бенуа, вторая половина XX столетия и работы наших современников – в Мраморном дворце, а гравюры, народное искусство и собрания нумизматики – в Строгановском.

По злой иронии истории, часто пополнение коллекции происходило в самые страшные периоды – достаточно вспомнить обретение работ Павла Филонова после голодной смерти художника в первую блокадную зиму. Так что за историей «даров» музею стоит не одна драма.

Как пояснили «Фонтанке» в ГРМ, единого билета на выставку не будет, но по билету в конкретный дворец или Корпус Бенуа можно будет пройти как на выставку, так и на постоянную экспозицию. Подробнее о том, как теперь проходит посещение Русского музея и как туда попасть, читайте в нашем материале.

Выставка «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898 – 2019. Избранное» пройдёт на площадках Русского музея с 29 июля по 14 ноября 2020 года.

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Анастасия Семенович