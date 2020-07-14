Фото: Ольга Минеева/"Фонтанка.ру" Без Малевича и Кандинского: Что (не) увидят посетители Русского музея после коронавирусной изоляции Версия для печати Tweet

Вход по группам, осмотр экспонатов практически в одиночестве и передвижение по «маршрутным листам». «Фонтанка» побывала в Русском музее за день до его открытия и рассказывает, к чему готовиться вам.

Вход по группам, принцип «непересечения»

Русский музей откроется для публики с 15 июля после четырех месяцев «простоя» из-за коронавирусных ограничений. Как и во многих других культурных пространствах, посетителям запрещается собираться в большие группы — это потенциально опасно. Пускать внутрь будут каждые двадцать минут по десять человек. Приходить просят вовремя, ведь соскучившихся по искусству — много.

Билеты в ГРМ можно приобрести только на сайте — и на определённое время. За сутки до начала работы уже образовался дефицит: сейчас осталась возможность попасть в музей лишь 20 июля. В отличие от Эрмитажа, здесь не стали отменять льготы для горожан, но воспользоваться ими можно исключительно во время первых сеансов — в 13.20 по четвергам и в 10.20 в другие дни. Билеты льготникам выдают в кассе.

Защита, дистанцирование, заговорившие картины

При входе каждому измеряют температуру и просят надевать маски. Сотрудники также работают в перчатках, масках или прозрачных экранчиках перед лицом. Закрыты кафе и сувенирные лавки. О том, что «Трапезничать сейчас лучше дома!» напоминает помещённая в модную лиловую рамочку «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. «Надеть перчатки» и «беречь друг друга» просят и герои других работ — плакаты на мотивы русского классического искусства повесили в коридорах.

У тех, кто без экскурсий не может никак, есть возможность присоединиться к группе, на сей раз — из пяти человек. Обзорные прогулки по единственному маршруту должны проходить трижды в день и также в определённое время. Всё для того, чтобы не пересекаться с пришедшими индивидуально и не создавать у картин толпу. Экскурсоводы, как и смотрители, носят средства индивидуальной защиты.

Скамейки в залах перетягивать предупреждающими лентами никто не стал, так что сидеть и отдыхать можно. В отличие от Эрмитажа, лимита по времени на посещение в ГРМ не ввели. Регулировать поток посетителей обещают с помощью вежливых просьб: «Вас становится слишком много, пожалуйста, пройдите дальше!»

Стрелки на полу и путеводные листы

Каждому из вошедших у дверей выдадут путеводный лист с нарисованной на нём схемой залов и стрелками, указывающими направление движения. Сначала все осматривают первый этаж, затем — второй. На пол у входа и на ступени парадной лестницы Главного вестибюля нанесли стрелки красные кружки с просьбами «Соблюдать дистанцию». Хотя на паркете значков нет, потеряться всё равно не получится: на перекрёстках поставили указатели-таблички, а двери в недоступные части музея просто закрыли. Как между собой шутят смотрители, может быть, хотя бы теперь посетители перестанут спрашивать, куда именно нужно дальше идти.

Вообще, передвигаться по экспозиции разрешено только в одну сторону, поэтому единственный шанс быстрее намеченного закончить осмотр — сдаться в переходе между этажами.

Не только «мужики в чёрном»

Пока в Русский музей никого не пускали, сотрудники готовились к открытию и решили поменять наполнение некоторых залов, чтобы сделать их «привлекательнее».

Осмотр экспозиции посетители начнут с работ Василия Перова, в том числе «Охотников на перевале», затем увидят картины передвижников и жанровую живопись, в частности, работы Василия Максимова, известного изображениями крестьянской жизни. После этого — Фирс Журавлёв: эксперты из научно-просветительского отдела сочли, что рыдающая невеста на его полотне «Перед венцом» 1874 года — вещь эмоциональная. После такого легче воспринимать и строгие картины в «академических залах», и историко-бытовую живопись, и портреты Ивана Крамского.

«Заходишь на экспозицию Крамского — а там одни мужики в чёрном. Ну, это правда, потому что тогда все мужчины носили чёрное, а Крамской к тому же с цветом не очень дружил, потому что начинал как ретушёр чёрно-белых фотографий. И вот люди видят тёмные какие-то портреты, сразу становится немного скучно, хотя рисунки идеальные, — пояснила одна из экскурсоводов порядок осмотра экспозиции. — Поэтому пусть люди сначала увидят и девушку рыдающую на коленях — «Перед венцом» Журавлёва — и «Охотников на привале». В зал Крамского мы, кстати, добавили работы с девушками и женщинами. Они пёстрые, эмоциональные».

Недоступные залы

В процессе подготовки к открытию гостям решили показать картины, которые не так часто можно увидеть в залах ГРМ. Например, работу художника Александра Литовченко под названием «Царь Иоанн Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею» — над ней автор работал четыре года, тщетно пытаясь добиться профессорства в Академии Художеств.

Из коронавирусного маршрута «выпали» некоторые комнаты-тупики: посмотреть не получится на работы Павла Федотова и Алексея Венецианова. По мнению руководства музея, залы, которые нельзя пересечь насквозь — места потенциального скопления зрителей, а значит, опасны во время пандемии. Впрочем, масштабных изменений ждать не стоит — Шишкин и Айвазовский остались на привычных местах.

В корпус Бенуа — по отдельному билету, и исчезнувший Малевич

Главное изменение — невозможность пройти из Михайловского дворца напрямую в корпус Бенуа. Коридор перегородили стульями, двери предусмотрительно заперли. Сделано это для того, чтобы контролировать количество посетителей. Чтобы попасть в отделы современного искусства, а заодно и на выставку «Память! К 75-летию победы в Великой Отечественной войне», придётся пройти по улице. В корпус Бенуа билеты нужно покупать на сайте отдельно, вход также чётко по времени.

Пришедших просят сразу подняться на второй этаж. Три помещения выделены под экспозицию «Память!» с примерами живописи и графики 1945 – 2010 годов, в остальных же залах ничего не менялось. При этом пандемия всё-таки лишила посетителей доступа к работам Казимира Малевича и Василия Кандинского: они висят тех самых в неудачных «тупиковых» пространствах, вход в которые решили закрыть.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

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