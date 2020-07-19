Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Музей истории религии открывается первой в России отдельной выставкой антиминсов Версия для печати Tweet

На выставке «Освятися алтарь…» представят антиминсы – ими обычно покрывают алтарь в православном храме. Музей покажет графические антиминсы, в XVII веке ставшие особым видом искусства. Это не застывшие по форме предметы литургического быта, но эстетически любопытные источники информации о жизни России Нового времени.

Антиминс несёт большую символическую нагрузку – например, плат, освященный архиереем, легитимирует таинства, совершаемые в храме. Антиминсы появились с самого принятия христианства на Руси в X веке и долго оставались простыми по форме – рисованными, с изображением креста. В ткань часто вшивали кусочек мощей святых.



Положение во гроб (икона-плащаница). Россия, конец XIX в. Дерево, темпера



Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии Положение во гроб (икона-плащаница). Россия, конец XIX в. Дерево, темпераФото: Пресс-служба Государственного музея истории религии

К началу XVII века, когда меняется и становится более витиеватым все церковное искусство России, простой рисунок креста на антиминсах меняется на сюжеты: «Оплакивание Христа» и «Положение во гроб». Вслед за рисованными антиминсами появляются графические, когда изображение на ткани отпечатано с гравированной доски. Из-за высокого спроса на антиминсы мастерам приходилось искать пути, как увеличить срок службы досок – так пришли техники высокой резьбы на меди и гальванопластики.



«Большой» антиминс. Художник и гравер И.Ф. Зубов. Московская Синодальная типография, 1722 г. Офорт, резец



Фото: Пресс-служба Государственного музея истории религии «Большой» антиминс. Художник и гравер И.Ф. Зубов. Московская Синодальная типография, 1722 г. Офорт, резецФото: Пресс-служба Государственного музея истории религии

Если вам все ещё кажется, что речь о малозначительной церковной утвари, то учтите, что речь о первой в стране отдельной экспозиции антиминсов (есть возможность составить мнение), а помимо чтения сюжетов и отслеживания графических техник можно рассмотреть надписи на антиминсах – по сути это исторические документы. Там есть названия храмов, имена и подписи архиереев – бытовые детали, оживляющие историю. На выставке будут антиминсы XVII – XIX веков. Большинство из них будут экспонироваться впервые, а дополнят картину иконы, гравюры с видами городов, редкие печатные издания.

Выставка пройдёт с 20 июля по 29 сентября 2020 в Музее истории религии. 12+

Обратите внимание на временные правила посещения музея: в музее обязательно носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию, вход только по сеансам с интервалом 20 минут, на каждый сеанс продают не больше десяти билетов, экскурсионные группы – не больше пяти человек. Подробности – на сайте музея.

Анастасия Семенович