Фестиваль «Бродский DRIVE» состоится вопреки коронавирусу. Джаз будет звучать три дня

Несмотря на коронавирусные страсти, которые либо отменили, либо отсрочили многие события, джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» (16+) в Шереметьевском саду состоится.

Мероприятие стартует 17 июля в 19.00 и будет длиться три дня. По сообщениям организаторов, гостей ждут «музыкальные вечера, организованные в лучших традициях северной столицы». Однако COVID-19 внес свои коррективы в лайнап — из-за закрытых границ в этот раз на сцене не приедут зарубежные музыканты.

Всего в рамках фестиваля запланировано восемь концертов — это и классический джаз, и импровизационные концерты, и выступления самобытных коллективов — например, группа Easy Winners вместо барабанов использует стиральную доску. Также прозвучат экзотические инструменты — добро и сузафон.

Среди участников много известных имен — легендарный контрабасист Владимир Волков, один из лучших в мире импровизаторов на альпийском роге Аркадий Шилклопер, вокалистка Эми Питерс, пианист и худрук фестиваля Андрей Кондаков и другие музыканты.

Впервые «Бродский DRIVE» состоялся в 2015 году и был приурочен к 75-летнему юбилею поэта. Тогда выступили такие коллективы, как «Внутреннее сгорание», «ГАФТ», THEODOR BASTARD, Федор Чистяков. В 2020 году мероприятие состоится уже шестой раз.

Название фестиваля отсылает к словам самого Бродского — в беседе с коллегой Евгением Рейном Иосиф Александрович говорил, что слово «драйв» впервые применил к поэзии именно он.

Напомним, в 2020 году Бродскому исполнилось восемьдесят лет. В честь этого «Фонтанка» провела онлайн-марафон «Бродский из самоизоляции», стихи поэта прочитали Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и другие. В день рождения поэта недалеко от его дома на Литейном появился портрет-граффити Бродского, но произведение уличного искусства быстро уничтожили по распоряжению завхоза школы № 189.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»