Фестиваль «Бродский DRIVE» состоится вопреки коронавирусу. Джаз будет звучать три дня

Фестиваль «Бродский DRIVE» состоится вопреки коронавирусу. Джаз будет звучать три дняВерсия для печати
Несмотря на коронавирусные страсти, которые либо отменили, либо отсрочили многие события, джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» (16+) в Шереметьевском саду состоится.
Мероприятие стартует 17 июля в 19.00 и будет длиться три дня. По сообщениям организаторов, гостей ждут «музыкальные вечера, организованные в лучших традициях северной столицы». Однако COVID-19 внес свои коррективы в лайнап — из-за закрытых границ в этот раз на сцене не приедут зарубежные музыканты.
Всего в рамках фестиваля запланировано восемь концертов — это и классический джаз, и импровизационные концерты, и выступления самобытных коллективов — например, группа Easy Winners вместо барабанов использует стиральную доску. Также прозвучат экзотические инструменты — добро и сузафон.
Среди участников много известных имен — легендарный контрабасист Владимир Волков, один из лучших в мире импровизаторов на альпийском роге Аркадий Шилклопер, вокалистка Эми Питерс, пианист и худрук фестиваля Андрей Кондаков и другие музыканты.
Впервые «Бродский DRIVE» состоялся в 2015 году и был приурочен к 75-летнему юбилею поэта. Тогда выступили такие коллективы, как «Внутреннее сгорание», «ГАФТ», THEODOR BASTARD, Федор Чистяков. В 2020 году мероприятие состоится уже шестой раз.
Название фестиваля отсылает к словам самого Бродского — в беседе с коллегой Евгением Рейном Иосиф Александрович говорил, что слово «драйв» впервые применил к поэзии именно он.
Напомним, в 2020 году Бродскому исполнилось восемьдесят лет. В честь этого «Фонтанка» провела онлайн-марафон «Бродский из самоизоляции», стихи поэта прочитали Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и другие. В день рождения поэта недалеко от его дома на Литейном появился портрет-граффити Бродского, но произведение уличного искусства быстро уничтожили по распоряжению завхоза школы № 189.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
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