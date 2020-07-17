«Не успели получить разрешение». Джазовый фестиваль «Бродский DRIVE» вынужден перейти в онлайн за несколько часов до начала
VI Международный джазовый фестиваль «Бродский DRIVE», который с 17 по 19 июля проходит в Шереметьевском саду, состоится только в онлайн формате. О решении отменить очную часть 17 июля, за несколько часов до начала концертов, сообщила Директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Анна Соколова.
«Мы вели переговоры с Роспотребнадзором и ждали разрешения, надеялись его получить, но, к сожалению, не успели. Поэтому не имеем права пускать людей», — пояснила собеседник «Фонтанки».
По её словам, официальное разрешение должно было прийти к утру пятницы, однако этого не произошло.
Зрители могут послушать выступления музыкантов в соцсетях музея. Тем, кто собирался присутствовать очно, деньги за билеты вернут в ближайшее время. Подробности о том, как это сделать, специалисты разместят на сайте Музея Анны Ахматовой.
Концерты «Бродский DRIVE», как и было запланировано, три дня подряд будут начинаться в 19.00. При этом в Шереметьевском саду смогут находиться только музыканты и несколько гостей с их стороны. Среди выступающих — легендарный контрабасист Владимир Волков, импровизатор на альпийском роге Аркадий Шилклопер, вокалистка Эми Питерс, пианист и худрук фестиваля Андрей Кондаков, а также группа Easy Winners.
17 июля также стало известно об отмене основной программы Дягилевского фестиваля, который в Перми проводит дирижер Теодор Курентзис.
«Фонтанка.ру»
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