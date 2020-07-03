Фото: Фонтанка.ру

«Манеж» вживую открывает выставку фото СССР и России глазами иностранцев

06 июля, понедельник  -  15 июля, среда
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Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» все же дождалась «живой» встречи с петербуржцами. 6 июля первые посетители пройдут по лабиринту эпохи, выстроенному в центре ЦВЗ «Манеж». И потом, выйдя за рамки массивных серых стен и хронологических границ существования Советского Союза, перейдут на свободный и беспорядочный по духу второй этаж.

В экспозиции собраны 250 работ, снятых 39 фотографами, — от 1947 года и до наших дней, борьбы с коронавирусом в России. Практически все снимки сделаны иностранцами: единственный русский фотограф агентства Magnum — Георгий Пинхасов. Он приезжал на эту выставку, пока она была закрыта для общественности. Зарубежные фотокорреспонденты создали своеобразные портреты разных десятилетий, отражая жизнь в нашей стране без постановочных кадров.

Подробнее об этой выставке прочитать и увидеть ее нашими глазами вы можете в репортаже «Фонтанки» — мы уже побывали на ней до открытия.

В рамках выставки пройдут паблик-токи с куратором проекта Ниной Гомиашвили и фотографами, а также круглый стол по документальной фотожурналистике. Эти события пройдут онлайн, их расписание уточнится в ближайшие дни. Сама же выставка проработает минимум до 15 июля.

Вход на выставку — только по электронным билетам на конкретные временные слоты, их продажа уже идет. Перед походом на выставку изучите новые правила посещения «Манежа».

Как и когда будут открываться другие музеи Петербурга — читайте в материале «Фонтанки». С какого числа и по каким правилам открыты какие парки — смотрите в единой табличке и на карте.

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«Фонтанка.ру»

Опубликовано 03 июля 2020, 16:45

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