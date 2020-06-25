«Русский рок по-американски». Фёдор Чистяков даст онлайн-концерт с джазменами США

После первого карантинного концерта лидера группы «Ноль» Фёдора Чистякова «обнОление» , который он отыграл в апреле почти целиком в одиночку, а «Фонтанка» вела онлайн-трансляцию, музыкант возвращается на экраны компьютеров и смартфонов с группой единомышленников.

В концерте «Русский рок по-американски», который пройдет 27 июня на youtube-канале Чистякова, примут участие сразу три музыканта-виртуоза из США: скрипач Роб Флэкс, контрабасист Макс Ридли и гитарист Слава Толстой.

«Будет весело, — обещает Фёдор Чистяков в ролике, анонсирующем предстоящее шоу. — Почему «по-американски»? Да потому что играть будут настоящие американские джазовые музыканты!».

Новый онлайн-концерт не обойдётся без сюрпризов и редких песен Чистякова, которые он либо не исполнял живьём никогда, либо не делал этого много лет.

«Сюрприз заявлен в названии. Но по репертуару обновления тоже будут. Будет абсолютно новый, не исполнявшийся до сих пор номер. И одна не так, чтобы совсем забытая, но давно не исполнявшаяся композиция», — рассказал музыкант и житель Нью-Йорка «Фонтанке». К слову, ранее он уже перепел несколько классических номеров из репертуара группы «Ноль» на английском языке.

Концерт будет доступен бесплатно, но все желающие смогут сделать пожертвование на официальном сайте Фёдора Чистякова. Кроме того, тем кто пожертвует не менее 10 долларов, достанется цифровая копия нового альбома музыканта «Последний из могикан». Одноимённый свежий трек был ранее представлен на yotube-канале «настоящего индейца».

После апрельского концерта «обнОление» Фёдор Чистяков не скрывал радости от интереса аудитории. Но прогнозировать успешность нового шоу, которое пройдёт уже в условиях снятого карантина, а значит, уменьшения прикованных к мониторам слушателей, музыкант не берётся.

«Не хочу об этом думать. Мне будет комфортнее все успехи, или наоборот, неудачи принять позднее. Мне важнее та смысловая связь с моей аудиторией, которая существует, возникла, может возникнуть. Всё остальное вторично в контексте данного мероприятия», — сказал «Фонтанке» Чистяков.

Ранее музыкант уже радовал наших читателей эксклюзивными презентациями треков «Вата» и «Дурдом». К старым песням «Ноля» музыкант возвращался постепенно. В 2016 году, в честь тридцатилетия группы, он записал пластинку «Ноль+30», которая была презентована в студии «Фонтанки». Ещё в 2017 году в интервью «Фонтанке» Чистяков «пророчески» высказался о Конституции России.

Начало в 22:00.

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Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»