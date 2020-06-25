Depeche Mode вернутся на один концерт в прямом эфире
Живые классики поп-музыки, которым удалось войти в Зал славы рок-н-ролла к концу четвёртого десятка своей карьеры, группа Depeche Mode появятся на экранах компьютеров, смартфонов и планшетов 25 июня. Онлайн-трансляцией полной версии финальных концертов последнего на данный момент мирового тура группы 2017 года Global Spirit Tour Depeche Mode презентуют новый релиз. Уже 26 июня запись этого концерта поступит в продажу. Шоу будет транслироваться на Youtube канале Live Nation в четверг в 22:00 по Москве.
В 2019 году в однодневный прокат выходил фильм многолетнего «подельника» Мартина Гора, Энди Флетчера и Дэйва Гэна — Антона Корбина Spirits in the Forest, где фанаты DM из разных стран попадают на те самые финальные концерты в Берлине. Живое шоу в ленте занимало лишь часть времени. На этот раз зрители увидят полноценный стадионный концерт. В сетлист концерта вошли как несколько треков с 14-го студийного альбома Spirit, так и нестареющие хиты, начиная с 1981 года, а также кавер-версия песни Дэвида Боуи Heroes. В издания на CD, DVD и Blue-Ray попали 20 песен.
Фото: depechemode.com/
Издание релиза неоднократно переносилось из-за пандемии COVID-19. Минувшей весной вокалист Дэйв Гэн с супругой регулярно отчитывался о своей самоизоляции в Нью-Йорке фотографиями в instagram. Наконец в минувший понедельник на официальном Youtube канале группы был опубликован первый трек концертника, редкая песня авторства Дэйва Гэна Cover Me. Почти все песни в группе написаны гитаристом и клавишником Мартином Гором. Именно Cover Me был издан последним в качестве официального номерного сингла Depeche Mode.
«Фонтанка» пристально следила за стартом Global Spirit Tour от момента объявления о предстоящих шоу, до первых утечек альбома и новостей, что в Россию группа приедет дважды (так и произошло).
Вновь финальным аккордом концерта стал трек из дебютной пластинки Depeche Mode «Just Can't Get Enough». «You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough… (Ты как ангел, и ты даришь мне свою любовь. И, кажется, я просто не могу насытиться…)». Многомиллионная армия фанатов легендарной группы живёт с этим лозунгом уже 40 лет.
Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»
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