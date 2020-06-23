Бутусов, «Пикник» и «Чиж и Co» поддержат врачей концертами на автопарковке

Отечественные рокеры приняли эстафету от рэпера Thomas Mraz. 26 июня стартует трехдневный марафон «Белая полоса возвращения», который направлен на поддержку врачей, борющихся с коронавирусом.

Все три концерта марафона зрители будут смотреть шоу, сидя (и танцуя) в автомобилях. «Впервые в России известные рок-музыканты вживую выступят перед зрителями, танцпол и кресла которым заменят собственные авто», — пишут организаторы.

26 июня на территории логопарка «Осиновая роща» выступит Вячеслав Бутусов и его новая группа «Орден Славы», а 27го — группа «Пикник», и 28 июня — «Чиж и Co». Начало всех концертов запланировано на 20-00, а продолжительность составит полтора часа.

Напомним, что в России пионером "автоконцертов" стал рэп-исполнитель Thomas Mraz. 30 мая музыкант выступил в автокинотеатре в Петербурге. Правда, физически артист на сцене не присутствовал — зрители смотрели трансляцию из Москвы. В этом плане зрителям "Белой полосы" повезло больше — они смогут увидеть любимых исполнителей "живьем".

Организаторы обещают, что "территория может вместить несколько сотен автомобилей любителей рок-музыки, не нарушая необходимых условий изоляции".

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Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»