Коллега Тилля Линдеманна выйдет в онлайн: группа PAIN сыграет концерт в собственной студии
Шведский мультиинструменталист Петер Тегтгрен 12 июня даст бесплатный онлайн-концерт вместе со своей группой PAIN. Выступление популярного среди поклонников тяжелой музыки коллектива состоится в The Abyss Studio – легендарной студии Тегтгрена, где в разное время записывались такие группы как Dimmu Borgir, Children of Bodom, Sabaton, Amon Amarth и многие другие. Также на этой студии записывались альбомы группы Lindemann – совместного проекта Тегтгрена и Тилля Линдеманна, фронтмена Rammstein.
PAIN – шведская группа, основанная в 1997 году Петером Тегтгреном. Общеизвестными хитами коллектива являются такие песни как End of the Line, Shut Your Mouth и Same Old Song. Тегтгрен известен также и сотрудничеством с другими музыкантами, в частности с Тиллем Линдеманном, с которыми в 2015 году основал группу Lindemann. На счету коллектива уже два студийных альбома, а сами музыканты неоднократно посещали Петербург — как с сольными концертами, так и для съемок клипов, в одном из которых приняла участие украинская певица Светлана Лобода.
На предстоящем концерте Тегтгрен и музыканты PAIN планируют не только сыграть песни, но и ответить на вопросы поклонников.
Начало шоу намечено на 20-00 по Москве на платформе Lookport. Организаторы ждут зрителей любого возраста.
Алексей Нимандов, "Фонтанка.ру"
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