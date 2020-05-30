«Отелло» Эймунтаса Някрошюса покажут #безантракта

31 мая в эфире #безантракта – спектакль Эймунтаса Някрошюса «Отелло». В главной роли Владас Багдонас.

Спектакль был поставлен в 2001 году в театре МЕНО ФОРТАС (Вильнюс, Литва) и стал третьим обращением режиссера к Шекспиру – после «Гамлета» в 1997 году и «Макбета» 1999-м.

Някрошюс сильно сокращает оригинальный текст и концентрируется на психологии, взаимоотношениях персонажей, постижении самых сильных человеческих чувств – любви, ревности, зависти. Ревность убивает любовь у Някрошюса под звуки морской стихии: действие пьесы перенесено на берег моря. Спектакль, как и все работы знаменитого режиссера, хотя и в меньшей степени, чем обычно, наполнен метафорами: например, тазики становятся лодочками, лодочки – гробами, паруса – гамаком и саваном.





Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом»

В главных ролях: Владас Багдонас (Отелло), Эгле Шпокайте (Дездемона), Роландас Казлас (Яго).

Продолжительность спектакля 3 часа. Начало трансляции в 18.00 на сайте tv.fontanka.ru.

16+.

Напомним, что Эймунтас Някрошюс умер в 2008 году. Его спектакли вошли в историю театра: на них молодых режиссеров, художников и театральных критиков учат анализировать сценический текст. Метафорический реализм — такую формулу используют обычно журналисты, говоря об его режиссуре.

"Фонтанка.ру"