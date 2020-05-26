Вероника Джиоева, Оксана Шилова и другие оперные звёзды исполнят «Классику в честь Дворцовой»
День города в этом году пройдет не так, как всем хотелось бы. Но совсем празднования не отменяются — любимый горожанам open-air «Классика на Дворцовой» пройдет онлайн и лишь сменит название на «Классику в честь Дворцовой».
Участие в нем примут: Вероника Джиоева, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Ольга Пудова, Юлия Маточкина и другие оперные звёзды. В живом исполнении под легендарной люстрой прозвучат произведения Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, Легара, Кальмана, Бернстайна, неаполитанские серенады и эстрадные хиты.
Фото: предоставлено организаторами
Кроме, собственно, музыкальной части, шоу включит познавательную — горожане отправятся на «легкую прогулку по Дворцовой площади и виртуальное путешествие по самым знаковым местам Петербурга». Вместе с ведущими Евгением Дятловым и Кариной Разумовской зрители узнают, как связаны «места силы» северной столицы — в частности, Дом книги и набережная реки Мойки с музыкальными произведениями.
С Днем города петербуржцев поздравят знаменитые современники — Алиса Фрейндлих, Лев Додин, Михаил Пиотровскй, Лев Лурье, игроки и легенды футбольного клуба «Зенит», звезды «Классики…» предыдущих лет.
Трансляция концерта начнется в эфире и соцсетях телеканала «Санкт-Петербург» в 20.35 27 мая, а за два часа до этого, с 18.30, можно будет увидеть лучшие оперные хиты предыдущих лет, а также телеверсию «Классики – 2019» (начало в 19:05).
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«Фонтанка.ру»
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