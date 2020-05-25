«Драму на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина представят онлайн

Смотрите в эфире #безантракта 26 мая премьеру интерактивного онлайн-проекта Александринского театра «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина.

Сюжет пьесы, написанной Акуниным специально для проекта, представляет собой судебный процесс, который разворачивается в Петербурге в начале ХХ века. В качестве присяжных на нем выступят деятели культуры: актриса Мария Миронова, режиссер Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, журналист Николай Сванидзе. Они будут в реальном времени участвовать в разбирательстве и вынесут свой вердикт по делу.

Роли участников процесса сыграют ведущие актеры Александринки: Игорь Волков, Петр Семак, Виктор Шуралев, Анна Блинова и другие. По ходу действия зрители также смогут голосовать, также принимая участие в происходящем.

Спектакль станет первым событием новой программы мультижанровых виртуальных проектов «Другая сцена».

В ходе трансляции будет вестись сбор пожертвований для благотворительного фонда «Артист» и благотворительного фонда «Детский хоспис».

Начало в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru/. 12+

«Фонтанка.ру»