Фото: предоставлено организаторами

«Драму на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина представят онлайн

26 мая, вторник , 19.00
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Смотрите в эфире #безантракта 26 мая премьеру интерактивного онлайн-проекта Александринского театра «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» по пьесе Бориса Акунина.

Сюжет пьесы, написанной Акуниным специально для проекта, представляет собой судебный процесс, который разворачивается в Петербурге в начале ХХ века. В качестве присяжных на нем выступят деятели культуры: актриса Мария Миронова, режиссер Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, журналист Николай Сванидзе. Они будут в реальном времени участвовать в разбирательстве и вынесут свой вердикт по делу.

Роли участников процесса сыграют ведущие актеры Александринки: Игорь Волков, Петр Семак, Виктор Шуралев, Анна Блинова и другие. По ходу действия зрители также смогут голосовать, также принимая участие в происходящем.

Спектакль станет первым событием новой программы мультижанровых виртуальных проектов «Другая сцена». 

В ходе трансляции будет вестись сбор пожертвований для благотворительного фонда «Артист» и благотворительного фонда «Детский хоспис».

Начало в 19.00 на сайте tv.fontanka.ru/. 12+

«Фонтанка.ру»

 

Опубликовано 25 мая 2020, 21:55

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