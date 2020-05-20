Быков, Улицкая, «Сплин» и Noize MC отметят день рождения Бродского - по обе стороны океана

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Поэт, который сформулировал девиз нового коронавирусного времени, 24 мая празднует юбилей — Иосифу Бродскому исполняется 80 лет. По иронии судьбы, празднования как раз-таки не могут войти внутрь комнаты: музей, открывшийся в петербургской квартире Бродского в Доме Мурузи, из-за пандемии заблокирован для посетителей. Зато трансляции и сетевые активности в честь нобелевского лауреата появятся по обе стороны океана. «Фонтанка» рассказывает о самых интересных.

Прежде всего: целый день Иосифу Бродскому посвятит онлайн-фестиваль «Фонтанки» #безантракта. Зрителей ждут чтения стихов с участием Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой; экскурсия по «Полутора комнатам», эксклюзивно подготовленная для «Фонтанки» редактором проекта «Бродский.онлайн» Павлом Котляром и режиссёром-документалистам Константином Селиным. В эфире также — кино и музыка прямиком из «Полутора комнат». Подробности ловите 24 мая на странице tv.fontanka.ru.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, где хранятся вещи из американского кабинета Бродского, также организовывает чтения. В 12.00 на сайте площадки появится видео, где стихи декламируют Светлана Крючкова, Юлия Рутберг и другие. Там же можно искать новые фильмы о Бродском, а в соцсетях Фонтанный дом предлагает делиться самостоятельно прочитанными стихами с хештегами #Бродский80 и #МузейАхматовой.

В 17.00 промоутерская компания NCA организует онлайн-марафон «Не выходи из комнаты». Александр Васильев (группа «Сплин»), Диана Арбенина, Noize MC и другие выйдут в прямой эфир из собственных квартир и студий, чтобы исполнить композиции на стихи Бродского. Смотреть можно на сайте.

Празднования намечены и в Америке, где поэт жил с 1972 года до своей смерти в 1996-м. Магазин русских книг «Глобус» в Сан-Франциско организует онлайн-чтения с участием русских писателей и поэтов в 19.00 по Москве. Участвуют Томас Венцлова, Юз Алешковский, Константин Азадовский, Евгений Водолазкин и другие. Наблюдать можно в YouTube-канале «Глобуса», а подробности о программе выложены в Facebook.

Кроме того, 24 мая американская журналистка русского происхождения Наташа Шарымова представит в Сети видео, снятое в 1990-м году, когда Иосиф Бродский отмечал своё 50-летие. В квартире поэта на Мортон Стрит тогда собрались Сюзен Зонтаг, Эллендея Проффер, Юз Алешковский, Сергей Довлатов, Энни Лейбовиц. «Видео существует в двух вариантах: десятиминутный скетч и интерактивная версия на его основе с биографическими и библиографическими сведениями о гостях этого вечера», — отмечают создатели (кроме Шарымовой в проекте поучаствовал видеохудожник Дмитрий Степанов). Где и как появится ролик, они объявят позже.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»