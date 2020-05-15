Победит дружба. Участники «Евровидения»-2020 соберутся в онлайне

Карантинная версия конкурса «Евровидение» — концерт «Eurovision: Europe Shine A Light» — пройдет 16 мая на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Конкурс не будет носить соревновательного характера, зато на концерте прозвучат песни вокалистов из 41 страны — всех стран-участниц «Евровидения»-2019, за исключением Венгрии и Черногории, которые отказались от участия в конкурсе 2020 года по финансовым причинам. Россию — если кто-то вдруг забыл — представляют петербуржские панк-рейверы Little Big с зажигательным треком UNO.

К слову, еще в марте, до известий об отмене конкурса, букмекеры предсказывали Little Big третье место, второе место прочили литовской поп-рок-группе The Roop, а первое сулили исландской команде Daði & Gagnamagnið.

Вместе участники шоу споют песню Love Shine A Light победителей 1997 года, британско-американской группы Katrina and the Waves. Также обещаны специальные номера от звёзд «Евровидения» прошлых лет.

Программу проведут ведущие «Евровидения» из Нидерландов.

Начало в 22.00.

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"Фонтанка.ру"