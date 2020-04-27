Андрей Константинов поговорит с Леонидом Юзефовичем — о книгах и не только

28 апреля, вторник , 17.00
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Если уж выбирать двух самых примечательных писателей современного Петербурга, то это будут Андрей Константинов и Леонид Юзефович. Один — автор честных историй из нашей сегодняшней жизни, другой — создатель исторической прозы, награждённой премиями «Большая книга» и «Нацбест».

Два литератора встретятся онлайн 28 апреля в эфире фестиваля «Фонтанки» #безантракта tv.fontanka.ru. Тема обозначена предельно широко — «Просто поговорим…». Это значит, что мы сможем узнать, как Леонид Юзефович проводит время в самоизоляции, над чем работает сейчас, а заодно вспомнить лучшие его произведения («Самодержец пустыни», «Журавли и карлики», «Зимняя дорога»), обсудить русскую литературу и найти исторические аналогии с той катастрофой, которую Россия и мир переживают сейчас.

Не исключено, что темой для разговора станет проза Константинова – от «Бандитского Петербурга» до «Решальщиков» и «Юности барона».

Куда заведёт диалог писателей — узнаем 28 апреля в 17.00 на главной странице #безантракта tv.fontanka.ru. 18+.

«Фонтанка.ру»

Опубликовано 27 апреля 2020, 19:03

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