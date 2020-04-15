Как смотреть кино с детьми и чем опасна изоляция — режиссёры и философы расскажут о будущем в онлайн-лекциях

Как смотреть кино с детьми и чем опасна изоляция — режиссёры и философы расскажут о будущем в онлайн-лекцияхВерсия для печати
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Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
Самый известный кинокритик России и главред журнала «Искусство кино» выступит первым — 17 апреля в 19.00 Антон Долин объяснит, как и какие фильмы смотреть дома с детьми. Лектор не только поделится личным опытом, но и ответит на вопросы аудитории. 12+
Философ и теоретик искусства Михаил Ямпольский подхватит эстафету 24 апреля в 20.00 — он будет говорить о самоизоляции. Почему этот режим — «идеальный для проникновения псевдознания в зазор между человеком и непосредственным опытом жизни» — объяснит мыслитель. 16+
О языке кинематографа будущего 25 апреля в 18.00 поведает Дмитрий Мамулия — режиссер и художественный руководитель Московской школы нового кино. 16+
А 26 апреля в 18.00 о будущем государств доложит профессор Европейского университетского Института во Флоренции Александр Эткинд. Он выпустил книгу «Природа зла. Сырье и государство» и растолкует, что такое государство-паразит и какова его судьба в XXI веке. 16+
Серию лекций завершит выступление кинокритика и куратора, замглавного редактора Colta.ru Михаила Ратгауза о новом романтизме и новом кино. Название онлайна, который начнётся 10 мая в 19.00 — «Сердце! Тепло! Гуманизм! Кровь! Жизнь! Я чувствую! Я есмь!». 16+
Расписание лекций можно найти на сайте «Порядка слов». Большая часть событий — платная, однако книжный магазин обещает распространить небольшое количество свободных билетов.
«Фонтанка.ру»
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17 апреля, пятница , 18.00
«Петербург»-2005 Александринского театра в эфире #безантракта
17 апреля смотрите в эфире #безантракта запись театрального проекта Александринки «Петербург», сыгранного во внутреннем дворе Михайловского замка в мае 2005 года. Режиссер спектакля - Андрей Могучий, художник-постановщик - Александр Шишкин.
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17 апреля, пятница , 19.00
#безантракта и «без границ»: в прямом эфире «Фонтанки» сыграет Денис Клявер
Певец, музыкант, актёр и композитор Денис Клявер («Чай вдвоем») считает, что «артисты нужны в первую очередь для того, чтобы нести позитив», а «для творчества — нет границ». 17 апреля он выступит в прямом эфире #безантракта на «Фонтанке.ру» - и исполнит свои любимые песни и расскажет о новых проектах.
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20 апреля, понедельник , 19.30
Психолог расскажет, как обойтись без успокоительного в это тревожное время
Сейчас в аптеках наряду с масками и санитайзерами раскупаются валерьянки, новопасситы и прочие седативные средства. Но успокоительное не очень вяжется с активной работой мозга — а она нужна, поскольку многие все-таки работают, хоть и на удаленке. На вебинаре 20 апреля будем учиться, как управлять тревогой, не прибегая к таблеткам.
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26 апреля, воскресенье , 22.00
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Фестиваль балета Dance Open пройдет в формате онлайн-марафона — первый спектакль покажет «Фонтанка»
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
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Новая жизнь радиотеатра: театр Зыгаря выпустил три спектакля, которые можно слушать в самоизоляции
Проект Михаила Зыгаря Мобильный художественный театр представляет три новых аудиоспектакля. Премьера постановки «Отравленный пояс» по повести Артура Конан Дойла, состоится 13 апреля. Два других проекта — «Елизавета Бам» по Хармсу и «Академия смеха» — уже доступны в приложении МХТ.
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