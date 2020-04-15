Фото: официальная страница в ВКонтакте Как смотреть кино с детьми и чем опасна изоляция — режиссёры и философы расскажут о будущем в онлайн-лекциях Версия для печати Рейтинг:









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Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.

Самый известный кинокритик России и главред журнала «Искусство кино» выступит первым — 17 апреля в 19.00 Антон Долин объяснит, как и какие фильмы смотреть дома с детьми. Лектор не только поделится личным опытом, но и ответит на вопросы аудитории. 12+

Философ и теоретик искусства Михаил Ямпольский подхватит эстафету 24 апреля в 20.00 — он будет говорить о самоизоляции. Почему этот режим — «идеальный для проникновения псевдознания в зазор между человеком и непосредственным опытом жизни» — объяснит мыслитель. 16+

О языке кинематографа будущего 25 апреля в 18.00 поведает Дмитрий Мамулия — режиссер и художественный руководитель Московской школы нового кино. 16+

А 26 апреля в 18.00 о будущем государств доложит профессор Европейского университетского Института во Флоренции Александр Эткинд. Он выпустил книгу «Природа зла. Сырье и государство» и растолкует, что такое государство-паразит и какова его судьба в XXI веке. 16+

Серию лекций завершит выступление кинокритика и куратора, замглавного редактора Colta.ru Михаила Ратгауза о новом романтизме и новом кино. Название онлайна, который начнётся 10 мая в 19.00 — «Сердце! Тепло! Гуманизм! Кровь! Жизнь! Я чувствую! Я есмь!». 16+

Расписание лекций можно найти на сайте «Порядка слов». Большая часть событий — платная, однако книжный магазин обещает распространить небольшое количество свободных билетов.

«Фонтанка.ру»