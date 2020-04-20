Михаил Ямпольский расскажет про странности дистанцирования и изоляции

«Несмотря на весь ужас происходящего (но и вопреки ему), мы вдруг обнаруживаем слабую возможность начать думать о мире чуть-чуть правдивее», — написал в Colta философ, историк и теоретик искусства Михаил Ямпольский. В новом онлайн-лектории «Порядка слов» 24 апреля послушаем его размышления.

Мы уже наслаждались дистанционной лекцией от кинокритика Антона Долина и граждане переваривают его совет смотреть на самоизоляции с 13-летним чадом «Хребет дьявола» Гильермо дель Торро. Теперь с виртуальным визитом из Нью-Йорка будет Михаил Ямпольский, которому есть что сказать про «Дистанцирование и изоляцию». Сейчас про это уже всем есть, что сказать, но не все из нас — историки, теоретики искусства и культуры, лауреаты премий Андрея Белого, Кандинского, премии Гильдии киноведов «Слон» (как Михаил Бениаминович). Как философ он рассматривает нынешнее положение вещей как возможность для «озарения бытия» — только вот штука в том, что часть из нас, врачи и заболевшие, «непосредственно соприкасается с леденящим холодом непроницаемой темноты». А другие пребывают в удалении, не контактируя с «тем, что есть», а лишь наблюдая происходящее в соцсетях.

Встречаемся 24 апреля с Михаилом Ямпольским на платформе Zoom. Регистрация по ссылке. Начало в 20.00. Онлайн-лекторий платный, чтобы «Порядок слов» продержался в условиях, когда книжные магазины закрыты.

16+

Александра Шеромова