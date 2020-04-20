Михаил Ямпольский расскажет про странности дистанцирования и изоляции
«Несмотря на весь ужас происходящего (но и вопреки ему), мы вдруг обнаруживаем слабую возможность начать думать о мире чуть-чуть правдивее», — написал в Colta философ, историк и теоретик искусства Михаил Ямпольский. В новом онлайн-лектории «Порядка слов» 24 апреля послушаем его размышления.
Мы уже наслаждались дистанционной лекцией от кинокритика Антона Долина и граждане переваривают его совет смотреть на самоизоляции с 13-летним чадом «Хребет дьявола» Гильермо дель Торро. Теперь с виртуальным визитом из Нью-Йорка будет Михаил Ямпольский, которому есть что сказать про «Дистанцирование и изоляцию». Сейчас про это уже всем есть, что сказать, но не все из нас — историки, теоретики искусства и культуры, лауреаты премий Андрея Белого, Кандинского, премии Гильдии киноведов «Слон» (как Михаил Бениаминович). Как философ он рассматривает нынешнее положение вещей как возможность для «озарения бытия» — только вот штука в том, что часть из нас, врачи и заболевшие, «непосредственно соприкасается с леденящим холодом непроницаемой темноты». А другие пребывают в удалении, не контактируя с «тем, что есть», а лишь наблюдая происходящее в соцсетях.
Встречаемся 24 апреля с Михаилом Ямпольским на платформе Zoom. Регистрация по ссылке. Начало в 20.00. Онлайн-лекторий платный, чтобы «Порядок слов» продержался в условиях, когда книжные магазины закрыты.
16+
Александра Шеромова
Другие события
-
24 апреля, пятница , 12.00
Быков, Макаревич и Познер — на 12-часовом чтении стихов из московского Политеха
Двенадцатичасовое чтение стихов — если такое вам под силу, включайте 24 апреля YouTube московского Политехнического музея и смотрите: лучшие поэты страны и привлечённые звёзды будут рифмовать с 12.00 до 00.00.
-
24 апреля, пятница , 15.00
В эфире #безантракта - опера Цезаря Кюи «Кот в сапогах»
24 апреля в эфире #безантракта "Фонтанка" покажет спектакль для семейной аудитории (6+) – оперу «Кот в сапогах». Сказка о самом знаменитом Коте, который хитростью помогает хозяину получить все, о чем только можно мечтать – и замок, и красавицу-принцессу, воплощена в легкой, нежной и остроумной музыке Кюи.
-
26 апреля, воскресенье , 18.00
Биолог расскажет про чернобыльскую зону отчуждения – с точки зрения ОБЖ
«После Чернобыля» ожидали рождения в зоне отчуждения и двухголовых зверей, и появления хищных растений, но «действительность оказалась куда более странной», отмечают в ДК Лурье. 26 апреля биолог Иван Квасов разберет «странности».
-
26 апреля, воскресенье , 22.00
«Фонтанка» покажет онлайн-концерт Фёдора Чистякова с редкими песнями группы «Ноль»
В конце апреля Фёдор Чистяков даст концерт в прямом эфире, который лидер легендарной группы «Ноль» назвал «обНОЛение». Программа имеет интригующее название «Обнуление». «Обнуление это же термин из мифологии и территории смыслов группы «Ноль». Обнулимся вместе!», - призывает поклонников Фёдор Чистяков в своем видеобращении.
-
Как смотреть кино с детьми и чем опасна изоляция — режиссёры и философы расскажут о будущем в онлайн-лекциях
Как смотреть кино с детьми? Чем опасна изоляция? Что такое государство-паразит и какое его ждет будущее? На эти вопросы ответит лекторий магазина «Порядок слов». Один из лучших петербургских книжных проведёт с 17 апреля по 10 мая серию онлайн-встреч в свою поддержку. В эфире — кинокритик Антон Долин, философы, историки, культурологи и киноведы.
-
Фестиваль балета Dance Open пройдет в формате онлайн-марафона — первый спектакль покажет «Фонтанка»
Кинозал с показами лучших зарубежных и отечественных постановок, цикл авторских лекций «Университеты балета», выпуск собственного «справочника балетомана», авторская онлайн-энциклопедия балета ХХ века, подкаст с интервью об искусстве и трехдневный гала-концерт из «золотой коллекции» Dance Open — таким будет любимый фестиваль балета петербуржцев в этом апреле.
Русский «Спутник»: теплый ламповый «Чужой»
Новости
-
апрель 2020 - Юрий Гальцев выпустил дебютный видеоклип
-
23 апреля 2020 - «Ватаси ва Гена». Японцы выпустили приквел приключений Чебурашки и крокодила Гены в 3D
-
23 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: первоцветы, экскурсия по тюрьме, Алексей Воробьев, «Евгений Онегин»
-
22 апреля 2020 - Lionsgate снимет приквел к «Голодным играм». Он раскроет историю диктатора
-
22 апреля 2020 - Warner Music музыкальным марафоном с Coldplay и Twenty One Pilots соберет деньги для ВОЗ
-
22 апреля 2020 - Тенор Юсиф Эйвазов запускает интервью-проект. Гостями Instagram станут Доминго и, возможно, Гергиев
Статьи
-
-
21 апреля 2020, 12:58Аукционный дом «12-й стул» проведёт торги в поддержку петербургского журнала «Звезда», находящегося на грани закрытия. С молотка уйдут 80 лотов, в том числе автографы Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Андрея Битова, Александра Кушнера, печатная машинка «Ундервуд» начала XX века и вывеска «Звезды» 1950-х годов.
-
18 апреля 2020, 17:40В конце марта петербургские театры ушли в режим самоизоляции из-за коронавируса. С тех пор начались эксперименты с форматами. «Маузер» в Александринском театре стал первой постановкой, которая транслировалась из пустого зрительного зала. Писатель, член Русского ПЕН-Центра Зинаида Варлыгина посмотрела сценическую ораторию греческого режиссёра Теодороса Терзопулоса и рассказывает о ней.
-
16 апреля 2020, 10:07На канале «Россия» — одна из самых ожидаемых премьер сезона, экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Наглядная демонстрация того, как легко оригинальная история превращается в заурядный набор картинок и образов.
-
-
-
-
-