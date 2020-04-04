

Фото: предоставлено организаторами

«Наша сцена — балкон». #безантракта с домашним концертом выступит Митя Фомин

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«Фонтанка» продолжает транслировать в прямом эфире цикл вечерних встреч с эстрадными артистами. Вечером воскресенья «Без антракта» на многотысячную аудиторию выступит Митя Фомин. Все, кто рос в 1990-е, помнят это имя: солист группы Hi-Fi не сходил с телеэкранов.

Сейчас Митя Фомин — певец с сольной карьерой, актер, телеведущий, но главное — человек с чувством юмора: на днях они с коллегой Андреем Кузневым выпустили «Антивирусный дуэт верхом на роялях».

«Разрешите артисту на рояле сыграть! – поют они. – Вы позвольте солисту для людей выступать!» Услышали, позволяем. Послушать и поаплодировать, сидя у своих экранов, можно 5 апреля в 19.00 на странице «Без антракта» – в прямом эфире. А прислать вопросы – в комментариях «Вконтакте» к соответствующему посту с трансляцией в группе «Фонтанки.ру».

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«Фонтанка.ру»