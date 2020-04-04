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«Фонтанка» продолжает транслировать в прямом эфире цикл вечерних встреч с эстрадными артистами. Вечером воскресенья «Без антракта» на многотысячную аудиторию выступит Митя Фомин. Все, кто рос в 1990-е, помнят это имя: солист группы Hi-Fi не сходил с телеэкранов.
Сейчас Митя Фомин — певец с сольной карьерой, актер, телеведущий, но главное — человек с чувством юмора: на днях они с коллегой Андреем Кузневым выпустили «Антивирусный дуэт верхом на роялях».
«Разрешите артисту на рояле сыграть! – поют они. – Вы позвольте солисту для людей выступать!» Услышали, позволяем. Послушать и поаплодировать, сидя у своих экранов, можно 5 апреля в 19.00 на странице «Без антракта» – в прямом эфире. А прислать вопросы – в комментариях «Вконтакте» к соответствующему посту с трансляцией в группе «Фонтанки.ру».
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«Фонтанка.ру»
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
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Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.
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Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта