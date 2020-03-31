Фото: akhmatova.spb.ru/
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
У музея, понятно, множество прелюбопытных вещей «не на виду». Некоторые можно увидеть прямо сейчас, на сайте музея в виртуальной игре «Музей изнутри». Заодно потренируйтесь, угадывая, что там за фарфоровая штуковина — подставка для перечницы или чернильный прибор? А штуковина железная — это часть военной каски или нагрудная пластина? И что там написал в первой строчке Пастернак (почерк у Бориса Леонидовича характерный). И догадайтесь, действительно ли в музее имеется книга «Переписка старика с светскою девушкою и его медовые досуги» (СПб, 1859)? Или это выдумка? Проект «Коллекция Фонтанного Дома» — это совсем небольшие, на несколько минут, видео-лекции о предметах, большинство из которых не увидишь даже вне карантина: они в фондах.
Проект, кстати, вовсе не карантинная мера: первый выпуск был еще год назад. Но сейчас музей активизировался: уже в апреле — целых четыре мини-лекции проекта. Подробное расписание и трансляция – на сайте музея, а на youtube по запросу «Коллекция Фонтанного Дома» можно найти и уже прошедшие выпуски.
Встречаемся в музее онлайн 5, 12, 19 и 26 апреля в полдень.
14+.
Александра Шеромова
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