

Фото: akhmatova.spb.ru/

Музей Ахматовой рассказывает онлайн о своих малоизвестных экспонатах

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.

У музея, понятно, множество прелюбопытных вещей «не на виду». Некоторые можно увидеть прямо сейчас, на сайте музея в виртуальной игре «Музей изнутри». Заодно потренируйтесь, угадывая, что там за фарфоровая штуковина — подставка для перечницы или чернильный прибор? А штуковина железная — это часть военной каски или нагрудная пластина? И что там написал в первой строчке Пастернак (почерк у Бориса Леонидовича характерный). И догадайтесь, действительно ли в музее имеется книга «Переписка старика с светскою девушкою и его медовые досуги» (СПб, 1859)? Или это выдумка? Проект «Коллекция Фонтанного Дома» — это совсем небольшие, на несколько минут, видео-лекции о предметах, большинство из которых не увидишь даже вне карантина: они в фондах.

Проект, кстати, вовсе не карантинная мера: первый выпуск был еще год назад. Но сейчас музей активизировался: уже в апреле — целых четыре мини-лекции проекта. Подробное расписание и трансляция – на сайте музея, а на youtube по запросу «Коллекция Фонтанного Дома» можно найти и уже прошедшие выпуски.

Встречаемся в музее онлайн 5, 12, 19 и 26 апреля в полдень.

14+.

Александра Шеромова