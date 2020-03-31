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Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.
«Я гречи пять кило принес.
Но не проходит мой невроз.
Куплю побольше макарон,
Быть может прекратится он»,
— так описывает нынешнее состояние очень многих Иван Квасов, биолог, кандидат наук. Который объясняет понятно и школьникам (соответственно, на уроках) и взрослым (сидящим на травке на «Гик-пикнике» или за барной стойкой на фестивале Pint of Science). Проблема в том, что даже если ты на год запасся едой и туалетной бумагой, ни с кем не общаешься и фактически обезопасил себя от заразы, с другого фронта к тебе подступает депрессия. Человек, как ни крути, животное социальное, и из социальной изоляции может получиться недурственная пытка.
Вообще-то стресс — адаптивная реакция организма на новые обстоятельства. В какой мере чтение не самых радужных новостей нам вредит, а в какой — закаляет? Можем ли мы управлять уровнем стресса? Если адреналиновых наркоманов обычно влечет к опасности, то что для них сейчас органичнее — выйти погулять в дальнюю булочную или сесть на диван и скролить ленту?
Послушаем, как включаются механизмы «выученной беспомощности», «стокгольмского синдрома» и тревожные расстройства — и как не дать этим механизмам распоясаться. 5 апреля, в ДК Лурье онлайн, начало в 18.00, подробности на сайте. 18+
Александра Шеромова
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
«Фонтанка» продолжает транслировать в прямом эфире цикл вечерних встреч с эстрадными артистами. Вечером воскресенья «Без антракта» на многотысячную аудиторию выступит Митя Фомин. Все, кто рос в 1990-е, помнят это имя: солист группы Hi-Fi не сходил с телеэкранов.
Для аналитиков горячий сезон: исследовать, как изменяются наши интернет-пристрастия во времена, когда гулять можно только в интернете. 6 апреля Ассоциация выпускников СПбГУ и Social Club продолжат изучать новую реальность в лекционном онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ. Подключайтесь, все бесплатно.
Лев Яковлевич закрепился в нашем сознании как историк; кто-то знает, что он и экономист; но немногие в курсе, что был он и фрезеровщиком — не заурядным, а как утверждает, «худшим в истории СССР». С 7 апреля по вторникам слушаем три классные онлайн-лекции, юбилейный цикл «Лев Лурье - 70 лет».
Школа создавалась еще на заре индустриальной революции и в принципе готовила к выходу на завод. Даже тогда, когда готовить надо было к чему-то другому и иначе. Как будет меняться образование сейчас, когда сама жизнь, как говорится, подталкивает? 9 апреля «Прямая речь» транслирует дискуссию.
Летний фестиваль «Точка доступа» сориентировался очень быстро и объявил сбор заявок на спонтанную онлайн-программу. Первый творческий итог можно будет увидеть 31 марта