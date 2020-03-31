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Биолог расскажет про адреналиновых наркоманов и как быть тем, кому от стресса плохо

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Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.

«Я гречи пять кило принес.

Но не проходит мой невроз.

Куплю побольше макарон,

Быть может прекратится он»,

— так описывает нынешнее состояние очень многих Иван Квасов, биолог, кандидат наук. Который объясняет понятно и школьникам (соответственно, на уроках) и взрослым (сидящим на травке на «Гик-пикнике» или за барной стойкой на фестивале Pint of Science). Проблема в том, что даже если ты на год запасся едой и туалетной бумагой, ни с кем не общаешься и фактически обезопасил себя от заразы, с другого фронта к тебе подступает депрессия. Человек, как ни крути, животное социальное, и из социальной изоляции может получиться недурственная пытка.

Вообще-то стресс — адаптивная реакция организма на новые обстоятельства. В какой мере чтение не самых радужных новостей нам вредит, а в какой — закаляет? Можем ли мы управлять уровнем стресса? Если адреналиновых наркоманов обычно влечет к опасности, то что для них сейчас органичнее — выйти погулять в дальнюю булочную или сесть на диван и скролить ленту?

Послушаем, как включаются механизмы «выученной беспомощности», «стокгольмского синдрома» и тревожные расстройства — и как не дать этим механизмам распоясаться. 5 апреля, в ДК Лурье онлайн, начало в 18.00, подробности на сайте. 18+

Александра Шеромова