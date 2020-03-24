Фото: buffspb.ru/
В эфире онлайн проекта «Без антракта» — мюзикл Максима Дунаевского «Эзоп». Он написан по трагикомедии популярного поэта-песенника Николая Денисова «Ночная басня про любовь», исполнитель заглавной роли Мурад Султаниязов за нее был удостоен «Золотого софита».
Спектакль был поставлен в театре «Буфф» еще Исааком Штокбантом, который выбрал свою линию повествования.
«Самое главное, что я хочу донести до сознания зрителя, — это то, как рвал Эзоп своё сердце, каких трудов и мук стоил ему выбор между любовью к женщине, которая тоже желала быть с ним, и возможностью стать свободным человеком», — говорил он.
Спектакль «Фонтанка» покажет в прямом эфире 25 марта в 19.00 на странице онлайн-фестиваля «Без антракта».
16+
«Фонтанка.ру»
26 марта театральный критик и педагог Юлия Осеева прочитает лекцию «Азбука театра post», а 27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча с Дмитрием Волкостреловым и Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».
28 марта в 15.00 в прямом эфире из ТЮЗа все желающие смогут посмотреть спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по «Хроникам Нарнии». Возрастная рекомендация спектакля по Хроникам «6+», но, по замыслу режиссера, он будет интересен и взрослой публике.
В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
31 марта и 1 апреля пройдет онлайн-премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана». Для дебюта на Новой сцене Александринского театра знаменитый режиссер выбрал роман Эмиля Золя «Нана». НО для Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.