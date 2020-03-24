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#безантракта: Эзоп возьмет высокую ноту Максима Дунаевского в театре «Буфф»

В эфире онлайн проекта «Без антракта» — мюзикл Максима Дунаевского «Эзоп». Он написан по трагикомедии популярного поэта-песенника Николая Денисова «Ночная басня про любовь», исполнитель заглавной роли Мурад Султаниязов за нее был удостоен «Золотого софита».

Спектакль был поставлен в театре «Буфф» еще Исааком Штокбантом, который выбрал свою линию повествования.

«Самое главное, что я хочу донести до сознания зрителя, — это то, как рвал Эзоп своё сердце, каких трудов и мук стоил ему выбор между любовью к женщине, которая тоже желала быть с ним, и возможностью стать свободным человеком», — говорил он.

Спектакль «Фонтанка» покажет в прямом эфире 25 марта в 19.00 на странице онлайн-фестиваля «Без антракта».

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«Фонтанка.ру»