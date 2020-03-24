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«Русалочка» споет #безантракта с оркестром

Опера «Русалочка» для петербургской Филармонии для детей и юношества — премьера текущего сезона. Музыка, не запутайтесь, не Даргомыжского, а нашего современника Мурата Кабардокова. Зато сюжет по-прежнему Ганса Христиана Андерсена.

Автором идеи и вдохновителем спектакля стал директор, музыкальный руководитель и главный дирижёр Государственная филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Михаил Голиков. Режиссер-постановщик спектакля – Мурат Калов, художник-постановщик – Серафима Томошевская.

На сцене будут оперные и драматические артисты, весомую часть постановки составляет хореография.

Представление (0+) в прямом эфире «Фонтанка» покажет 25 марта в 15.00 в рамках онлайн фестиваля #безантракта — на странице.

Онлайн фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. Здесь культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью.

«Фонтанка.ру»