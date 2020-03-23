Фото: Полина Назарова, фото предоставлено театром
Драматургический диапазон режиссера Дмитрия Волкострелова кажется безграничным – от берестяных грамот до Джона Кейджа, Тома Стоппарда и Павла Пряжко. Хотя на отечественную литературу ее золотого периода Волкострелов обращает внимание впервые.
Тексты отбирались по ходу репетиций вместе с актерами. В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности. И предлагает проанализировать чем она является сегодня. В смонтированных определенным образом тексах Толстой вступит в диалог с Достоевским, а тот, в свою очередь, с Лесковым. Или Островским.
Пространственное решение спектакля родилось после посещения режиссером и его постоянным соавтором, театральным художником Ксенией Перетрухиной усадьбы Льва Толстого. «Мы сами окажемся в музее, и одна из сквозных мыслей спектакля — это попытка обжить это музейное пространство русской классики», — уточняет Дмитрий Волкострелов.
Начало в 19.00. (18+) Премьера состоится 28 марта в онлайн — как принято в новой реальности — в рамках нового проекта «Фонтанки» #безантракта на сайте tv.fontanka.ru
Чтобы подготовить зрителей к просмотру спектакля, 27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча Дмитрия Волкострелова с Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».
Наталия Эфендиева
26 марта театральный критик и педагог Юлия Осеева прочитает лекцию «Азбука театра post», а 27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча с Дмитрием Волкостреловым и Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».
28 марта в 15.00 в прямом эфире из ТЮЗа все желающие смогут посмотреть спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по «Хроникам Нарнии». Возрастная рекомендация спектакля по Хроникам «6+», но, по замыслу режиссера, он будет интересен и взрослой публике.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
31 марта и 1 апреля пройдет онлайн-премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана». Для дебюта на Новой сцене Александринского театра знаменитый режиссер выбрал роман Эмиля Золя «Нана». НО для Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.
Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно, с 23 по 27 марта.