

Фото: Полина Назарова, фото предоставлено театром

Гипертекст национальной литературы: «Приют комедианта» выпустит премьеру «Русской классики» Волкострелова онлайн

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Драматургический диапазон режиссера Дмитрия Волкострелова кажется безграничным – от берестяных грамот до Джона Кейджа, Тома Стоппарда и Павла Пряжко. Хотя на отечественную литературу ее золотого периода Волкострелов обращает внимание впервые.

Тексты отбирались по ходу репетиций вместе с актерами. В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности. И предлагает проанализировать чем она является сегодня. В смонтированных определенным образом тексах Толстой вступит в диалог с Достоевским, а тот, в свою очередь, с Лесковым. Или Островским.

Пространственное решение спектакля родилось после посещения режиссером и его постоянным соавтором, театральным художником Ксенией Перетрухиной усадьбы Льва Толстого. «Мы сами окажемся в музее, и одна из сквозных мыслей спектакля — это попытка обжить это музейное пространство русской классики», — уточняет Дмитрий Волкострелов.

Начало в 19.00. (18+) Премьера состоится 28 марта в онлайн — как принято в новой реальности — в рамках нового проекта «Фонтанки» #безантракта на сайте tv.fontanka.ru

Чтобы подготовить зрителей к просмотру спектакля, 27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча Дмитрия Волкострелова с Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».

Наталия Эфендиева