

Фото: vk.com/priut_komedianta

«Приют комедианта» подготовит зрителей к премьере «Русской классики» Волкострелова

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26 и 27 марта театр «Приют комедианта» проведет онлайн-трансляцию образовательных событий, предваряющих премьеру спектакля Дмитрия Волкострелова «Русская классика» (18+).



26 марта театральный критик и педагог Юлия Осеева прочитает лекцию «Азбука театра post». Каждый спектакль Волкострелова — объект современного искусства в театральном или нетеатральном пространстве. Чтобы опыт встречи с новой работой режиссера оказался максимально содержательным, необходимо разобраться в ключевых элементах эстетики театра post. Что и будет сделано на лекции (трансляция пройдет в группе театра ВКонтакте). Начало в 19.00.

27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча с Дмитрием Волкостреловым и Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».

Дмитрий Волкострелов предпочитает современную драматургию и тексты ХХ века классической литературе. Имя его давно и прочно ассоциируется с именами Павла Пряжко, Ивана Вырыпаева, Сэмюэла Беккета и др. Но для новой постановки в театре «Приют комедианта» режиссер неожиданно выбрал русскую прозу XIX столетия.

Что конкретно заинтересовало шестикратного номинанта «Золотой маски» в этих текстах? Как работает тандем «Волкострелов — Перетрухина», создавший вместе больше десятка спектаклей? Чего зрителю ждать от «Русской классики»? Об этом Дмитрий Волкострелов и Ксения Перетрухина расскажут на встрече, модератором которой выступит театральный критик Дмитрий Ренанский.

Трансляция совместного спецпроекта со Школой Masters пройдет в группе театра ВКонтакте. Начало в 19.00.

Наталия Эфендиева