Пока люди борются с коронавирусом, животные отдыхают. Посмотрите, как расслабляются коалы, панды, пингвины и выдры в самоизоляции

25 марта 2020, 15:48

«Фонтанка», кажется, нашла лекарство от коронавируса. По крайней мере, от стресса, повсеместно возникающего из-за эпидемии COVID-19. Выбрали для вас лучшие онлайн-трансляции из зоопарков мира, которые позволят наблюдать за капибарами, ленивцами, бегемотами, жирафами и расслабляться.

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