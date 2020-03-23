Фото: vk.com/priut_komedianta
26 и 27 марта театр «Приют комедианта» проведет онлайн-трансляцию образовательных событий, предваряющих премьеру спектакля Дмитрия Волкострелова «Русская классика» (18+).
26 марта театральный критик и педагог Юлия Осеева прочитает лекцию «Азбука театра post». Каждый спектакль Волкострелова — объект современного искусства в театральном или нетеатральном пространстве. Чтобы опыт встречи с новой работой режиссера оказался максимально содержательным, необходимо разобраться в ключевых элементах эстетики театра post. Что и будет сделано на лекции (трансляция пройдет в группе театра ВКонтакте). Начало в 19.00.
27 марта в онлайн-режиме состоится творческая встреча с Дмитрием Волкостреловым и Ксенией Перетрухиной «Что хотел сказать автор».
Дмитрий Волкострелов предпочитает современную драматургию и тексты ХХ века классической литературе. Имя его давно и прочно ассоциируется с именами Павла Пряжко, Ивана Вырыпаева, Сэмюэла Беккета и др. Но для новой постановки в театре «Приют комедианта» режиссер неожиданно выбрал русскую прозу XIX столетия.
Что конкретно заинтересовало шестикратного номинанта «Золотой маски» в этих текстах? Как работает тандем «Волкострелов — Перетрухина», создавший вместе больше десятка спектаклей? Чего зрителю ждать от «Русской классики»? Об этом Дмитрий Волкострелов и Ксения Перетрухина расскажут на встрече, модератором которой выступит театральный критик Дмитрий Ренанский.
Трансляция совместного спецпроекта со Школой Masters пройдет в группе театра ВКонтакте. Начало в 19.00.
Наталия Эфендиева
28 марта в 15.00 в прямом эфире из ТЮЗа все желающие смогут посмотреть спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по «Хроникам Нарнии». Возрастная рекомендация спектакля по Хроникам «6+», но, по замыслу режиссера, он будет интересен и взрослой публике.
В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
31 марта и 1 апреля пройдет онлайн-премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана». Для дебюта на Новой сцене Александринского театра знаменитый режиссер выбрал роман Эмиля Золя «Нана». НО для Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.
Гаденыш размером в миллионную долю миллиметра в считанные дни изменил жизнь всей планеты. Как бороться с тревожностью? Что покупать, а на что не тратиться? Как не потеряться на рынке труда? И (в любом случае) как защититься — расскажут самые разные специалисты из коворкинга «Ясная поляна» онлайн и бесплатно, с 23 по 27 марта.