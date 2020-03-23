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Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 3 апреля внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
«В тот раз Франция не просто опозорилась на весь мир, — констатируют устроители лекции. — «Милитаризм, клерикализм, антисемитизм», парижская серия «показательных процессов», явила человечеству ту его сторону, от которой оно уже внутренне готово было отказаться...». 1894 год, судебный процесс по делу о шпионаже в пользу Германии. Судят 35-летнего офицера французского генштаба Альфреда Дрейфуса. Подозрение вызывает и то, что он уроженец Эльзаса, тогда германского, а то, что он еврей, изрядно подозревает эти подозрения… На гражданской казни Дрейфуса толпа орала: «Смерть евреям!».
Крайне киногеничная история: фальшивые документы, пожизненная ссылка на необитаемый остров, самоубийство, попытка убийства, заступничество виднейших персон… Про сам фильм «Офицер и шпион» киноведы уже написали (например, Елена Богданова: «Восторг! С первого кадра попадаешь в Зазеркалье Романа Поланского...»). А Лев Лурье и научный сотрудник Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в ЕУСПб Валерий Дымшиц объяснят историческую важность долго тянувшегося «Дела Дрейфуса». Как подчеркивают спикеры, в этом деле мир столкнулся с понятием «фашизм».
3 апреля в 19.30, записываемся на онлайн-трансляцию.
Александра Шеромова
В 90-е с Викой Цыгановой песни пела вся страна: хулиганские и лирические, они срифмовались с эпохой. 3 апреля у вас есть шанс не только подпеть Вике, которая выступит в прямом эфире #безантракта, но и услышать ответ на свой вопрос.
За фейки о коронавирусе Госдума предусмотрела штраф до 700 тысяч рублей. За нарушение карантина и то меньше — до 300 тысяч. Как не стать невольным распространителем фейков — бесплатно узнаем 3 апреля от филолога, юриста и журналиста в онлайн-проекте #ЧТО_ПРОИСХОДИТ.
Пьесу «Солнечная линия» одного из самых востребованных драматургов современности Ивана Вырыпаева на Новой сцене Александринского театра поставила Евгения Беркович в 2018 году. Посмотреть спектакль можно на сайте #безантракта 3 апреля в 20.00. 18+
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
Музей Ахматовой продолжает проект «Коллекция Фонтанного Дома», в котором рассказывают не только о малоизвестных экспонатах – у известных тоже бывают малоизвестные истории — вот их и рассказывают сотрудники разных отделов. Например, 5 апреля можно узнать о скульптурном портрете Осипа Мандельштама: откуда появился, чем так примечателен и почему это еще и портрет эпохи.
Необязательно выходить из дома, чтобы хорошенько попсиховать: достаточно полистать новостную ленту. Такого рода стресс хуже вируса или он может быть полезным? Объяснят в ДК Лурье, онлайн, 5 апреля.