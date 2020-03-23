

Фото: официальная страница в ВКонтакте

ДК Лурье обсудит онлайн «дело Дрейфуса»

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.

«В тот раз Франция не просто опозорилась на весь мир, — констатируют устроители лекции. — «Милитаризм, клерикализм, антисемитизм», парижская серия «показательных процессов», явила человечеству ту его сторону, от которой оно уже внутренне готово было отказаться...». 1894 год, судебный процесс по делу о шпионаже в пользу Германии. Судят 35-летнего офицера французского генштаба Альфреда Дрейфуса. Подозрение вызывает и то, что он уроженец Эльзаса, тогда германского, а то, что он еврей, изрядно подозревает эти подозрения… На гражданской казни Дрейфуса толпа орала: «Смерть евреям!».

Крайне киногеничная история: фальшивые документы, пожизненная ссылка на необитаемый остров, самоубийство, попытка убийства, заступничество виднейших персон… Про сам фильм «Офицер и шпион» киноведы уже написали (например, Елена Богданова: «Восторг! С первого кадра попадаешь в Зазеркалье Романа Поланского...»). А Лев Лурье и научный сотрудник Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в ЕУСПб Валерий Дымшиц объяснят историческую важность долго тянувшегося «Дела Дрейфуса». Как подчеркивают спикеры, в этом деле мир столкнулся с понятием «фашизм».

29 марта в 16.00, записываемся на онлайн-трансляцию.

Александра Шеромова