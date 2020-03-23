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Формат лекция+кино прекрасно себя показал на декабристском «Союзе спасения» — и в ДК Лурье решили продолжить. Тем более что подоспел фильм по определению не рядовой: «Офицер и шпион» Романа Полански. 29 марта внимаем Льву Лурье и Валерию Дымшицу онлайн.
«В тот раз Франция не просто опозорилась на весь мир, — констатируют устроители лекции. — «Милитаризм, клерикализм, антисемитизм», парижская серия «показательных процессов», явила человечеству ту его сторону, от которой оно уже внутренне готово было отказаться...». 1894 год, судебный процесс по делу о шпионаже в пользу Германии. Судят 35-летнего офицера французского генштаба Альфреда Дрейфуса. Подозрение вызывает и то, что он уроженец Эльзаса, тогда германского, а то, что он еврей, изрядно подозревает эти подозрения… На гражданской казни Дрейфуса толпа орала: «Смерть евреям!».
Крайне киногеничная история: фальшивые документы, пожизненная ссылка на необитаемый остров, самоубийство, попытка убийства, заступничество виднейших персон… Про сам фильм «Офицер и шпион» киноведы уже написали (например, Елена Богданова: «Восторг! С первого кадра попадаешь в Зазеркалье Романа Поланского...»). А Лев Лурье и научный сотрудник Межфакультетского центра «Петербургская иудаика» в ЕУСПб Валерий Дымшиц объяснят историческую важность долго тянувшегося «Дела Дрейфуса». Как подчеркивают спикеры, в этом деле мир столкнулся с понятием «фашизм».
29 марта в 16.00, записываемся на онлайн-трансляцию.
Александра Шеромова
ОТМЕНА В спектакле появятся авторы первого ряда XIX века: Тургенев, Гончаров, Лесков, Толстой, Достоевский. Возможно, Островский и Пушкин. Однако режиссер, чьи постановки временами воспринимаются как провокационные, не был бы самим собой, если бы сосредоточился на собственно произведениях. Его интересует более глобальная тема – например, как классике живется в современности.
ОТМЕНА 29 марта в прямом эфире в рамках онлайн-фестиваля #безантракта ТЮЗ покажет свою новую постановку «Ромео и Джульетта». Премьера классического шекспировского сюжета состоялась совсем недавно — в феврале 2020 года.
ПЕРЕНОС. 31 марта и 1 апреля пройдет онлайн-премьера спектакля Андрия Жолдака «Нана». Для дебюта на Новой сцене Александринского театра знаменитый режиссер выбрал роман Эмиля Золя «Нана». НО для Жолдака любой текст служит лишь импульсом, рождающим театральные сновидения и фантазии, побуждая погрузиться в глубины человеческой психики.
Устроители «Тотального диктанта» пока свернули акцию до лучших времен (до осени), зато проведут целый семичасовой онлайн-марафон ТД. Как и намеревались, 4 апреля.
Теперь неважно, что фестиваль проводит московский, а не петербургский офис «Архэ»: вещают онлайн, значит, все приглашены, да еще бесплатно. Антрополог, астрофизик, военврач — то, что нужно на сон грядущий.
19 марта в кинотеатрах начнут показывать «Аферу в Майами», хитро скроенный шпионский триллер француза Оливье Ассайяса, автора «Облаков Зильс-Марии» и «Персонального покупателя».