Фото: Владимир Постнов , пресс-служба Александринского театра
Теодорос Терзопулос снова ставит на сцене Александринского театра. Освоив предвоенную немецкую драматургию в лице Бертольда Брехта («Мамаша Кураж и ее дети»), греческий режиссер перешел к послевоенной немецкой драме в лице Хайнера Мюллера, одного из ключевых европейских драматургов.
«Маузер» (1970) – вариация на тему «Тихого Дона» Михаила Шолохова с вкраплениями из «Конармии» Исаака Бабеля. Пьеса стала финальной в экспериментальном триптихе, в который еще вошли «Филоктет» и «Гораций».
Герой, убивавший во имя революции, теперь сам будет принесен ей в жертву. Текст, написанный верлибром, лавинообразно движется вперед: образ революции-чудовища, пожирающей преданных ей людей, рождается из ритмичного речитатива в исполнении Хора и Героя.
Дополнительную художественную и историческую ценность этой премьере придает тот факт, что в 1970-х Терзопулос пять лет стажировался в «Берлинер ансамбль», где его наставником был драматург Мюллер.
На российской сцене пьеса «Маузер» будет представлена впервые.
В связи с эпидемиологической ситуацией премьера спектакля пройдет при пустом зале, без зрителей и будет бесплатно транслироваться онлайн на сайте Александринки и в ВКонтакте – 21 и 22 марта в 19.00.
Наталия Эфендиева
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