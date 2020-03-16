

Фото: Владимир Постнов , пресс-служба Александринского театра

Революция – чудовище: «Маузер» Теодороса Терзопулоса представят онлайн

Рейтинг:

*

*

*

*

*

Теодорос Терзопулос снова ставит на сцене Александринского театра. Освоив предвоенную немецкую драматургию в лице Бертольда Брехта («Мамаша Кураж и ее дети»), греческий режиссер перешел к послевоенной немецкой драме в лице Хайнера Мюллера, одного из ключевых европейских драматургов.

«Маузер» (1970) – вариация на тему «Тихого Дона» Михаила Шолохова с вкраплениями из «Конармии» Исаака Бабеля. Пьеса стала финальной в экспериментальном триптихе, в который еще вошли «Филоктет» и «Гораций».

Герой, убивавший во имя революции, теперь сам будет принесен ей в жертву. Текст, написанный верлибром, лавинообразно движется вперед: образ революции-чудовища, пожирающей преданных ей людей, рождается из ритмичного речитатива в исполнении Хора и Героя.





Фото: Владимир Постнов , пресс-служба Александринского театра Фото: Владимир Постнов , пресс-служба Александринского театра

Дополнительную художественную и историческую ценность этой премьере придает тот факт, что в 1970-х Терзопулос пять лет стажировался в «Берлинер ансамбль», где его наставником был драматург Мюллер.

На российской сцене пьеса «Маузер» будет представлена впервые.

В связи с эпидемиологической ситуацией премьера спектакля пройдет при пустом зале, без зрителей и будет бесплатно транслироваться онлайн на сайте Александринки и в ВКонтакте – 21 и 22 марта в 19.00.

Наталия Эфендиева