

Фото: volgafilm.ru

Автор «Страшных сказок» снял «Пиноккио»

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С 12 марта в кино начнут показывать «Пиноккио», новый фильм итальянца Маттео Гарроне по мотивам самой знаменитой итальянской сказки. Автору «Реальности» и «Гоморры» не привыкать – он уже снимал «Страшные сказки» по мотивам историй Джамбатиста Базиле, и получилось отлично.

Единственная реальная звезда из всех исполнителей – оскаровский лауреат Роберто Бениньи. Он играет Джепетто (у нас в «Буратино» его зовут Джузеппе). Еще один повод ожидать фильма – в качестве специалиста по гриму и эффектам над ним работал британец Ник Дадмэн, опытнейший мастер этого дела, придумавший внешность экранных героев фильмов о Гарри Поттере.

Иван Чувиляев