

Фото: pavlovskmuseum.ru/

В Павловске ударят в бубен: на Масленичные гуляния из посетителей соберут шумовой оркестр

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29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. Запланированы молодецкие состязания — годных кавалеров можно присмотреть в ходе боев с мешками, при распиливании бревен, перетягивании каната или метании валенка. А романтичные особы смогут написать на клочке бумаги свое заветное желание, опустить его в специальный мешочек, содержимое которого вечером второго дня отправится в масленичный костер.

Мероприятие, о котором стоит знать вне зависимости от того, будете ли вы в нем участвовать: в 15.30 у главной сцены праздника из посетителей соберут импровизированный шумовой оркестр — участников призывают брать с собой «инструменты»: деревянные ложки, трещотки, бубны, рожки, свистульки, дудки, колотушки, музыкальные стиральные доски и балалайки, и даже пластиковые бутылки с горохом и фасолью.





Фото: pavlovskmuseum.ru/ Фото: pavlovskmuseum.ru/

Детей привлекут к вязанию из сена кукол-маслениц (лучших наградят), веселым стартам и передаче эстафет. На сцене будут выступать фольклорные коллективы, а в 17.00 (оба дня) будет начинаться фаер-шоу.





Фото: pavlovskmuseum.ru/ Фото: pavlovskmuseum.ru/

Из полезного: если вдруг вы мечтали научиться русским народным танцам — это ваш шанс (мастер-классы пройдут в 13.30). А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30. Подробности — в паблике.

Вход платный, 200 рублей для взрослых и студентов, 100 рублей для школьников и пенсионеров.

«Фонтанка.ру»