Фото: pavlovskmuseum.ru/
29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. Запланированы молодецкие состязания — годных кавалеров можно присмотреть в ходе боев с мешками, при распиливании бревен, перетягивании каната или метании валенка. А романтичные особы смогут написать на клочке бумаги свое заветное желание, опустить его в специальный мешочек, содержимое которого вечером второго дня отправится в масленичный костер.
Мероприятие, о котором стоит знать вне зависимости от того, будете ли вы в нем участвовать: в 15.30 у главной сцены праздника из посетителей соберут импровизированный шумовой оркестр — участников призывают брать с собой «инструменты»: деревянные ложки, трещотки, бубны, рожки, свистульки, дудки, колотушки, музыкальные стиральные доски и балалайки, и даже пластиковые бутылки с горохом и фасолью.
Детей привлекут к вязанию из сена кукол-маслениц (лучших наградят), веселым стартам и передаче эстафет. На сцене будут выступать фольклорные коллективы, а в 17.00 (оба дня) будет начинаться фаер-шоу.
Из полезного: если вдруг вы мечтали научиться русским народным танцам — это ваш шанс (мастер-классы пройдут в 13.30). А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30. Подробности — в паблике.
Вход платный, 200 рублей для взрослых и студентов, 100 рублей для школьников и пенсионеров.
«Фонтанка.ру»
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Кроме тюльпанов, можно будет полюбоваться также нарциссами, ландышами, гиацинтами и цикламенами.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
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