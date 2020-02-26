Фото: starobinets.ru
Все, у кого замирает сердце при упоминании имен отважных детективов Барсука Старшего и Барсукота, кто не может забыть сладко-терпкий вкус мухито и мечтает о танцах в стиле плеск-треск, уже навострили уши: в Петербург приезжает автор «Зверского детектива» Анна Старобинец – писательница, сценарист, победитель премии «Национальный бестселлер», лауреат Европейской премии в области научной фантастики (ESFS Awards), любимица детей и взрослых.
Несмотря на то, что в центре внимания на двух «Зверских встречах» окажутся герои серии детских книг Старобинец, в том числе последней – «Богов манго», организаторы обещают не ограничиваться обсуждением сюжетов этих детективов.
В последний день зимы гости школы «ТАК» поговорят в целом об особенностях создания детективного жанра в литературе и кино, о лайфхаках для любителей заинтриговать и испугать окружающих. Анна Старобинец расскажет, что такое саспенс, скелеты в шкафу, детективная спираль и чем детективы отличаются от триллеров.
На следующий день, 1 марта, программа встречи в книжном магазине «ЧуДетство» будет не менее насыщенной. Пришедшие не только смогут задать свои вопросы писательнице и получить автограф, но и послушать песни из тематических аудиоспектаклей.
Начало встречи 29 февраля в 18:00 в пространстве школы «ТАК» на набережной реки Пряжки, 5 (здание бывшей картографической фабрики). Вход свободный, по регистрации; тех, кто собирается купить на встрече книгу автора, просят уделить регистрации особое внимание и выбрать правильную графу. Вторая – в воскресенье, 1 марта, начнётся в 16:00 в книжном магазине «ЧуДетство» в Кузнечном переулке, 13. Вход свободный, желающим прийти нужно сообщить о своем намерении на страничках магазина в соцсетях.
Елена Васильева
29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30.
Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Кроме тюльпанов, можно будет полюбоваться также нарциссами, ландышами, гиацинтами и цикламенами.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
Комментарии