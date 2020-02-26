

Фото: starobinets.ru

Автор «Зверского детектива» проведет в Петербурге две встречи с читателями

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Все, у кого замирает сердце при упоминании имен отважных детективов Барсука Старшего и Барсукота, кто не может забыть сладко-терпкий вкус мухито и мечтает о танцах в стиле плеск-треск, уже навострили уши: в Петербург приезжает автор «Зверского детектива» Анна Старобинец – писательница, сценарист, победитель премии «Национальный бестселлер», лауреат Европейской премии в области научной фантастики (ESFS Awards), любимица детей и взрослых.

Несмотря на то, что в центре внимания на двух «Зверских встречах» окажутся герои серии детских книг Старобинец, в том числе последней – «Богов манго», организаторы обещают не ограничиваться обсуждением сюжетов этих детективов.





Фото: официальная страница в Facebook Фото: официальная страница в Facebook

В последний день зимы гости школы «ТАК» поговорят в целом об особенностях создания детективного жанра в литературе и кино, о лайфхаках для любителей заинтриговать и испугать окружающих. Анна Старобинец расскажет, что такое саспенс, скелеты в шкафу, детективная спираль и чем детективы отличаются от триллеров.

На следующий день, 1 марта, программа встречи в книжном магазине «ЧуДетство» будет не менее насыщенной. Пришедшие не только смогут задать свои вопросы писательнице и получить автограф, но и послушать песни из тематических аудиоспектаклей.

Начало встречи 29 февраля в 18:00 в пространстве школы «ТАК» на набережной реки Пряжки, 5 (здание бывшей картографической фабрики). Вход свободный, по регистрации; тех, кто собирается купить на встрече книгу автора, просят уделить регистрации особое внимание и выбрать правильную графу. Вторая – в воскресенье, 1 марта, начнётся в 16:00 в книжном магазине «ЧуДетство» в Кузнечном переулке, 13. Вход свободный, желающим прийти нужно сообщить о своем намерении на страничках магазина в соцсетях.



Елена Васильева