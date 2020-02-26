Фото: starobinets.ru
Все, у кого замирает сердце при упоминании имен отважных детективов Барсука Старшего и Барсукота, кто не может забыть сладко-терпкий вкус мухито и мечтает о танцах в стиле плеск-треск, уже навострили уши: в Петербург приезжает автор «Зверского детектива» Анна Старобинец – писательница, сценарист, победитель премии «Национальный бестселлер», лауреат Европейской премии в области научной фантастики (ESFS Awards), любимица детей и взрослых.
Несмотря на то, что в центре внимания на двух «Зверских встречах» окажутся герои серии детских книг Старобинец, в том числе последней – «Богов манго», организаторы обещают не ограничиваться обсуждением сюжетов этих детективов.
В последний день зимы гости школы «ТАК» поговорят в целом об особенностях создания детективного жанра в литературе и кино, о лайфхаках для любителей заинтриговать и испугать окружающих. Анна Старобинец расскажет, что такое саспенс, скелеты в шкафу, детективная спираль и чем детективы отличаются от триллеров.
На следующий день, 1 марта, программа встречи в книжном магазине «ЧуДетство» будет не менее насыщенной. Пришедшие не только смогут задать свои вопросы писательнице и получить автограф, но и послушать песни из тематических аудиоспектаклей.
Начало встречи 29 февраля в 18:00 в пространстве школы «ТАК» на набережной реки Пряжки, 5 (здание бывшей картографической фабрики). Вход свободный, по регистрации; тех, кто собирается купить на встрече книгу автора, просят уделить регистрации особое внимание и выбрать правильную графу. Вторая – в воскресенье, 1 марта, начнётся в 16:00 в книжном магазине «ЧуДетство» в Кузнечном переулке, 13. Вход свободный, желающим прийти нужно сообщить о своем намерении на страничках магазина в соцсетях.
Елена Васильева
В Петербург едет BABYMETAL — девичья вокально-танцевальная каваии-метал группа. Проще говоря, две утонченные японские девушки танцуют и поют под довольно агрессивный рок. Организаторы заявляют, что на концертах поклонников ждут главные хиты, новые песни, а также “невероятная энергетика и потрясающее шоу”.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
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