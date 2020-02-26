

Фото: Фонтанка.ру

Стас Багс расскажет, кто стоит за стрит-артом

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«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.

То, что во дворе дома №78 по Марата на стене нарисован мультяшный Скрудж МакДак в свитере толстой вязки Данилы Багрова (ну или Данила с головой Скруджа) — это, понятно, неспроста. Это художник Слава ПТРК, во-первых, создал памятный знак: рядом Балабанов снимал фильм «Брат». Во-вторых, символизировал этим гибридом детство, проведенное у телевизоров в 1990-е. Или еще пример: творчество «Битлз» где только не увековечивают, но установить памятник их «Желтой субмарине» неподалеку от автозаправки в Пушкине на улице Новодеревенской — не самое очевидно решение.

Кто эти люди, готовые художественно высказываться на улицах, даже если это огорчит городские коммунальные службы и полицию? И даже если их творчество будет неблагодарно замазано жилконторой? Об этом расскажет петербургский художник Стас Багс, у которого за плечами (помимо образования на кафедре анатомии и физиологии человека) уйма выставок и арт-ярмарок в России и разных европейских и азиатских странах, номинации на премии Курехина и Кандинского, а также участие в арт-группе Milk&Vodka.

Слушаем лекцию «Граффити и Стрит-арт в Санкт-Петербурге. Есть ли он и кто это всё делает» 29 февраля в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3). Начало в 15.00. Бесплатно, просто зарегистрируйтесь.

Александра Шеромова