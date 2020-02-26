Фото: Фонтанка.ру
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
То, что во дворе дома №78 по Марата на стене нарисован мультяшный Скрудж МакДак в свитере толстой вязки Данилы Багрова (ну или Данила с головой Скруджа) — это, понятно, неспроста. Это художник Слава ПТРК, во-первых, создал памятный знак: рядом Балабанов снимал фильм «Брат». Во-вторых, символизировал этим гибридом детство, проведенное у телевизоров в 1990-е. Или еще пример: творчество «Битлз» где только не увековечивают, но установить памятник их «Желтой субмарине» неподалеку от автозаправки в Пушкине на улице Новодеревенской — не самое очевидно решение.
Кто эти люди, готовые художественно высказываться на улицах, даже если это огорчит городские коммунальные службы и полицию? И даже если их творчество будет неблагодарно замазано жилконторой? Об этом расскажет петербургский художник Стас Багс, у которого за плечами (помимо образования на кафедре анатомии и физиологии человека) уйма выставок и арт-ярмарок в России и разных европейских и азиатских странах, номинации на премии Курехина и Кандинского, а также участие в арт-группе Milk&Vodka.
Слушаем лекцию «Граффити и Стрит-арт в Санкт-Петербурге. Есть ли он и кто это всё делает» 29 февраля в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1-3). Начало в 15.00. Бесплатно, просто зарегистрируйтесь.
Александра Шеромова
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30.
Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Кроме тюльпанов, можно будет полюбоваться также нарциссами, ландышами, гиацинтами и цикламенами.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
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