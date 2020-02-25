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Психолог расскажет, как не дать работе съесть всю вашу личную жизнь

… или личной жизни не проглотить всю вашу карьеру. Говорят, нужно обязательно писать план дня, причем вписывать и «позвоните родителям», и свидание, и хобби. Без плана будто бы КПД дня будет на 20% меньше. Не ерунда ли все это, узнаем на бесплатной встрече с психологом 29 февраля в Лермонтовке.

Если у вас нет никакого баланса работы и личной жизни, почитайте Роба Мура. Он в своем бестселлере «Принцип рычага» успокоил: мы порой работаем больше, чем спим, а если сложить работу и сон, и вычесть из 24 часов, сколько нам «на жизнь» останется? О каком вообще балансе может идти речь? Правда, в подзаголовке к книге все равно обещано объяснить, как успевать больше за меньшее время и всё такое.

Но Роб Мур — специалист в недвижимости, а не психолог. Как на баланс работы и остальной жизни смотрят психологи? Очень ли это стыдно, если вам больше хочется засиживаться на работе, а не с друзьями в баре? Уже пора тревожиться, если любимое макраме уже не затягивает? А если работа мешает отношениям со «второй половиной» — может, ну её? И кого «её» — работу или «половину»? Жизнь в XXI веке действительно ускорилась. Как в суете не упустить важное и интересное, спросим психолога Александрину Лебедеву. Встречаемся на лекции «Работа, интересы и личная жизнь – как всё сбалансировать?» 29 февраля в Открытой гостиной библиотеки Лермонтова (Литейный пр.,19). Начало в 16.00, вход свободный.

Александра Шеромова