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… или личной жизни не проглотить всю вашу карьеру. Говорят, нужно обязательно писать план дня, причем вписывать и «позвоните родителям», и свидание, и хобби. Без плана будто бы КПД дня будет на 20% меньше. Не ерунда ли все это, узнаем на бесплатной встрече с психологом 29 февраля в Лермонтовке.
Если у вас нет никакого баланса работы и личной жизни, почитайте Роба Мура. Он в своем бестселлере «Принцип рычага» успокоил: мы порой работаем больше, чем спим, а если сложить работу и сон, и вычесть из 24 часов, сколько нам «на жизнь» останется? О каком вообще балансе может идти речь? Правда, в подзаголовке к книге все равно обещано объяснить, как успевать больше за меньшее время и всё такое.
Но Роб Мур — специалист в недвижимости, а не психолог. Как на баланс работы и остальной жизни смотрят психологи? Очень ли это стыдно, если вам больше хочется засиживаться на работе, а не с друзьями в баре? Уже пора тревожиться, если любимое макраме уже не затягивает? А если работа мешает отношениям со «второй половиной» — может, ну её? И кого «её» — работу или «половину»? Жизнь в XXI веке действительно ускорилась. Как в суете не упустить важное и интересное, спросим психолога Александрину Лебедеву. Встречаемся на лекции «Работа, интересы и личная жизнь – как всё сбалансировать?» 29 февраля в Открытой гостиной библиотеки Лермонтова (Литейный пр.,19). Начало в 16.00, вход свободный.
Александра Шеромова
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30.
Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Кроме тюльпанов, можно будет полюбоваться также нарциссами, ландышами, гиацинтами и цикламенами.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
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