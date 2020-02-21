Петербуржцам помогут разобраться с Эдиповым комплексом и «аффективной памятью» Станиславского

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Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.

История Эдипа — в первую очередь про предначертанность и неизбежность. Но лучше запоминается то, что во вторую очередь: что Эдип женился на маме. Фрейд писал другу: «Я также обнаружил на своем собственном примере влюбленность в мать и ревность к отцу… и теперь рассматриваю это в качестве универсального явления раннего детства». Психиатр, доктор медицины из Иерусалима Иосиф Зислин занимается в числе прочего и транскультуральной психиатрией и проанализирует «интереснейший инцестуальный миф, распространенный от Южной Азии и Африки до Скандинавии и Южной Америки».

А с Сергеем Черкасским, режиссером, педагогом (СПбГАТИ) попробуем разобраться, почему «аффективную память», один из первых элементов Системы Станиславского, то расхваливали, то вовсе отрицали. Искусствовед, зав отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский напомнит, как конструировалась коллективная память в послевоенные годы, — да что там в послевоенные: еще война не закончилась, а «уже создавался канон её визуального воплощения».

Наконец, в апреле на последней встрече цикла лектор Ирина Васильева расскажет, какой идеал создавали для наших прапрабабушек женские журналы.

Встречаемся на Новой сцене (наб.Фонтанки, 49А), раз в две недели по воскресеньям, в 16.00. Все бесплатно, выбираем лекции и записываемся на сайте.

Александра Шеромова