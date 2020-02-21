Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
История Эдипа — в первую очередь про предначертанность и неизбежность. Но лучше запоминается то, что во вторую очередь: что Эдип женился на маме. Фрейд писал другу: «Я также обнаружил на своем собственном примере влюбленность в мать и ревность к отцу… и теперь рассматриваю это в качестве универсального явления раннего детства». Психиатр, доктор медицины из Иерусалима Иосиф Зислин занимается в числе прочего и транскультуральной психиатрией и проанализирует «интереснейший инцестуальный миф, распространенный от Южной Азии и Африки до Скандинавии и Южной Америки».
А с Сергеем Черкасским, режиссером, педагогом (СПбГАТИ) попробуем разобраться, почему «аффективную память», один из первых элементов Системы Станиславского, то расхваливали, то вовсе отрицали. Искусствовед, зав отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский напомнит, как конструировалась коллективная память в послевоенные годы, — да что там в послевоенные: еще война не закончилась, а «уже создавался канон её визуального воплощения».
Наконец, в апреле на последней встрече цикла лектор Ирина Васильева расскажет, какой идеал создавали для наших прапрабабушек женские журналы.
Встречаемся на Новой сцене (наб.Фонтанки, 49А), раз в две недели по воскресеньям, в 16.00. Все бесплатно, выбираем лекции и записываемся на сайте.
Александра Шеромова
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
Грандиозный праздник готовится 1 марта в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Впервые славянские традиции из глубины веков будут совмещены с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Вход свободный.
1 марта в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Режиссер Владимир Юров помещает хрестоматийную историю в мир причудливых фантазий, внезапных движений души и безграничного хаоса, а сами герои выглядят так словно сошли с полотен экспрессионистов.
С первым марта в Петербург вернется не только календарная весна, но и концептуальный хип-хоп- и трэп-артист из Эстонии Tommy Cash. Его не было в наших краях год, за который супер-активный эстонец успел записать бесчисленное количество фитов, снять несколько клипов и поучаствовать в других проектах.
Если прошлогоднего шоу Rammstein вам оказалось мало, а нового ждать нет сил, бегите на концерт Lindemann 2 марта. Тилль Линдеманн на пару с Петером Тэгтгреном представят «F&M» — уже второй альбом сольного проекта Линдеманна.
Лекция так и называется: «Гарри, вернись!». С подзаголовком «Для чего нужны короли и принцы». Нам, трагически избавившимся от своей монархии, не вредно послушать, почему иные государства берегут собственную. Узнаем в ДК Лурье 4 марта.
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