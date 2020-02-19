Фото: кадр из фильма "Сторож"
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Общество видит в будущих поправках в Конституцию не намерение В.В.Путина обеспечить себе вечное правление, а возможность перемен, считает Александр Баунов, в прошлом дипломат, теперь — главред сайта Московского центра Карнеги. Что видит в поправках он сам — узнаем в его диалоге с Демьяном Кудрявцевым, медиаменеджером и поэтом. Которому готовящиеся изменения кажутся неконструктивными: «слишком сиюминутные, они делаются под конкретные нужды конкретной власти».
Вторую часть «Диалогов» посвятят теме «Журналист на войне». Спецкор «Коммерсанта» Ольга Алленова поговорит с фотокором «России сегодня» Валерием Мельниковым, неоднократным призером World Press Photo за репортажи из Донбасса. Алленова, работавшая во время второй чеченской, признавалась: «Я не хотела больше войны, не хотела больше видеть смерть, просто уже не могла это все переносить. Но я понимала, что я сейчас уеду, а люди останутся, они так живут всегда».
И про условия работы в сфере кино узнаем из диалога кинорежиссеров Юрия Быкова (лауреата множества премий, от «Кинотавра» и «Ники» до Шанхайского международного фестиваля и Льежского феста полицейских фильмов) и ученика Сокурова Кантемира Балагова, отмеченного на Каннском фестивале.
Февральские диалоги пройдут 29 февраля в ВШЭ (наб.канала Грибоедова, 123), начало в 15.00. Вход свободный. Другой вариант — прямая трансляция. .
Александра Шеромова
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30.
Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Кроме тюльпанов, можно будет полюбоваться также нарциссами, ландышами, гиацинтами и цикламенами.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
На Елагином острове Масленицу отпразднуют на десятке площадок. 1 марта с 11.00 до 19.00 будут работать ярмарка народных промыслов, детский городок с качелями и другими аттракционами, а также кузнечный двор, где организаторами обещаны «кузнечные мастер-классы, горячие сувениры и кузнецы».
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