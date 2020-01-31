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«Щенков» Петербург знает давно, особенно те его жители, кто хоть раз бывал в клубе «Ионотека». Голос группы — молодой и дерзкий поэт Максим Тесли, а за музыку отвечает Феликс Бондарев из группы Red Samara Automobile club, той самой, которая «взорвала» 2019 год треком NBA.
29 февраля «Щенки» приглашают своих поклонников в клуб OPERA. Поводы есть: во-первых, можно живьем послушать песни с прошлогоднего альбома «Цвет времени», а во-вторых, дуэт отмечает концертный юбилей. Грядущее шоу в Петербурге станет 101 в истории группы. Юбилейный же сотый концерт чуть ранее состоится в Москве.
«Щенков» сложно отнести к какому-либо жанру. Более всего это походит на панк-рок, но и то с оговорками — за 6 лет своей деятельности дуэт Тесли-Бондарев смог выработать свой узнаваемый стиль — эмоциональный речитатив, шумная гитара и бодрый подклад, играющий с ноутбука. Тем не менее, драйва, присущего большим рок-концертам, и здесь хватает, о чем прямо предупреждают организаторы: «Для тех, кто не боится умереть в мошпите и расплакаться от нахлынувших эмоций. Будет жарко. Как и 100 раз до этого».
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»
Первая встреча Анны Старобинец с читателями пройдет 29 февраля в пространстве школы «ТАК» – здесь расскажет об особенностях создания детективного жанра, а на следующий день, 1 марта, поклонников писательницы ждут в магазине «ЧуДетство». Вход на обе встречи свободный, по регистрации.
29 февраля и 1 марта в Павловском парке можно будет погулять с приключениями: с 10 утра и до 18.00 гостей будут развлекать различными зимними забавами. А главное традиционное сжигание чучела Масленицы пройдет 1 марта в 17.30.
Традиционная весенняя выставка тюльпанов, на которой их будет собрано свыше 50 сортов, открывается в последний, «дополнительный» день зимы в Ботаническом саду. Кроме тюльпанов, можно будет полюбоваться также нарциссами, ландышами, гиацинтами и цикламенами.
«Русский социальный стрит-арт — он очень смешной, он же даже не вторичен. Всё это было уже много лет назад и много раз в Европе или где-то ещё», — говорил то ли сам граффитист Багс, то ли кто из его товарищей по арт-группе Milk&Vodka. 29 февраля в «Ясной поляне» на открытой лекции узнаем у самого Стаса, каковы петербургские граффити и стрит-арт.
Демьян Кудрявцев и Александр Баунов, Ольга Алленова и Валерий Мельников, Юрий Быков и Кантемира Балагов: февральские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» 29 февраля будут острыми и нелегкими. Вход свободный.
Психиатры, режиссеры, искусствоведы читают курс лекций «Память, тело, речь», который поможет нам лучше понимать театр. Ну и жизнь, наверное. Это проект «Прагмемы» на Новой сцене Александринки. Бесплатно.
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