Куда пойти 28 февраля–1 марта: Масленицы, лекция Стаса Багса о стрит-арте, «Високосный квиз», симпозиум о монстрах в Эрмитаже

28 февраля 2020, 10:50

В эти выходные подожгите чучело Масленицы в формате онлайн, полюбуйтесь ретро-открытками Елагина острова, подпойте «Любэ», послушайте диалог режиссеров Кантемира Балагова и Юрия Быкова и научитесь держать в балансе работу и личную жизнь.

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