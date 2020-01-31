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«Щенки» перевалили за сотку — Феликс Бондарев и Максим Тесли сыграют почти юбилейный концерт

«Щенков» Петербург знает давно, особенно те его жители, кто хоть раз бывал в клубе «Ионотека». Голос группы — молодой и дерзкий поэт Максим Тесли, а за музыку отвечает Феликс Бондарев из группы Red Samara Automobile club, той самой, которая «взорвала» 2019 год треком NBA.

29 февраля «Щенки» приглашают своих поклонников в клуб OPERA. Поводы есть: во-первых, можно живьем послушать песни с прошлогоднего альбома «Цвет времени», а во-вторых, дуэт отмечает концертный юбилей. Грядущее шоу в Петербурге станет 101 в истории группы. Юбилейный же сотый концерт чуть ранее состоится в Москве.

«Щенков» сложно отнести к какому-либо жанру. Более всего это походит на панк-рок, но и то с оговорками — за 6 лет своей деятельности дуэт Тесли-Бондарев смог выработать свой узнаваемый стиль — эмоциональный речитатив, шумная гитара и бодрый подклад, играющий с ноутбука. Тем не менее, драйва, присущего большим рок-концертам, и здесь хватает, о чем прямо предупреждают организаторы: «Для тех, кто не боится умереть в мошпите и расплакаться от нахлынувших эмоций. Будет жарко. Как и 100 раз до этого».

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»