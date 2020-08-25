Венская опера запретила слушателям кричать «Браво!»
Посетителей Венской государственной оперы, которая открывает сезон в сентябре, попросят публику в зале не кричать «Браво!». Новые правила посещения и вход по именным билетам ввели на площадке из-за пандемии коронавируса.
Согласно объявлению, появившемуся на сайте оперы, входные билеты будут именными, а данные занесены в специальную базу вместе с номерами телефонов и адресами электронной почты. «Персонализация нужна властям, чтобы в случае необходимости быстро восстановить цепочку контактов», – поясняется в правилах.
Расстояние между местами в зале будет не меньше одного метра. В помещении посетители должны носить средства защиты, маски можно снимать непосредственно во время спектакля. При этом быстро надеть их нужно будет до того, как певцы откланяются и покинут сцену, потому что сразу после зрители обычно начинают уходить из зала, а значит рискуют оказаться слишком близко друг к другу.
Отдельный пункт в списке новых норм посвятили взаимодействию слушателей и актёров: помимо того, что подходить к сцене за автографами временно запрещено, посетителей просят ограничиваться аплодисментами:
«Даже если это нелегко, пожалуйста, выражайте свой энтузиазм исключительно громкими аплодисментами и не снимайте защиту с носа и рта даже для криков «Браво!», – гласит одна из рекомендаций.
Персонал обещает тщательно мыть и дезинфицировать залы и все прочие помещения, а также использовать специальные бактерицидные лампы.
Фото: Pixabay
В России в конце июля Роспотребнадзор рекомендовал театрам исключить массовые сцены, не подпускать друг другу ближе, чем на расстояние четырёх метров, «поющих и выразительно говорящих артистов», а исполнителям-духовикам – «избегать капающего конденсата или слюны из инструмента на пол» и протирать инструменты одноразовыми полотенцами. Как выяснила «Фонтанка», исполнить это практически невозможно.
«Фонтанка.ру»
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