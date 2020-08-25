Звезда «Очень странных дел» бьёт лампы и обливает людей супом в трейлере фильма о сестре Шерлока Холмса Версия для печати Tweet

Стриминговый гигант Netflix опубликовал трейлер нового фильма «Энола Холмс», главную роль в котором сыграла звезда сериала «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. В ролике зритель узнаёт о том, что младшая сестра Шерлока Холмса сбегает из дома, чтобы провести собственное расследование и найти маму, с которой они «были неразлучны», и которая пропала однажды утром, никого не предупредив.

Из двухминутного ролика зрители узнают, что у героини сложный характер – девочка не может усидеть на месте, во время игры в бадминтон дома разбивает лампу и крушит предметы вокруг. Попытки перевоспитания «дикого ребёнка» в школе заканчиваются провалом – во время обеда Энола нечаянно обливает приятельниц супом.

Фильм появится на Netflix 23 cентября. Дату создатели ранее зашифровали и предложили разгадать фанатам. Шерлока Холмса сыграет звезда «Ведьмака» Генри Кавилл, его брата Майкрофта – актёр из лент «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «До встречи с тобой» Сэм Клафлин. Их мать – Хелена Бонэм Картер. Картина основана на серии подростковых романов писательницы Нэнси Спрингер, в которых главная героиня пытается распутать таинственные дела без помощи старших родственников.





Фото: скриншот из трейлера с сайта twitter.com Фото: скриншот из трейлера с сайта twitter.com

Как отмечал Independent, после публикации постера «Энолы Холмс» у фанатов возникли вопросы к исторической точности – рядом с изображённым на плакате Биг Беном в правом углу они заметили офисное здание Porticullis House. Строение было возведено в 2001 году, тогда как по сюжету действие фильма разворачивается в XIX веке.

«Фонтанка.ру»