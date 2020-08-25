Звезда «Очень странных дел» бьёт лампы и обливает людей супом в трейлере фильма о сестре Шерлока Холмса
Стриминговый гигант Netflix опубликовал трейлер нового фильма «Энола Холмс», главную роль в котором сыграла звезда сериала «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. В ролике зритель узнаёт о том, что младшая сестра Шерлока Холмса сбегает из дома, чтобы провести собственное расследование и найти маму, с которой они «были неразлучны», и которая пропала однажды утром, никого не предупредив.
Из двухминутного ролика зрители узнают, что у героини сложный характер – девочка не может усидеть на месте, во время игры в бадминтон дома разбивает лампу и крушит предметы вокруг. Попытки перевоспитания «дикого ребёнка» в школе заканчиваются провалом – во время обеда Энола нечаянно обливает приятельниц супом.
Фильм появится на Netflix 23 cентября. Дату создатели ранее зашифровали и предложили разгадать фанатам. Шерлока Холмса сыграет звезда «Ведьмака» Генри Кавилл, его брата Майкрофта – актёр из лент «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «До встречи с тобой» Сэм Клафлин. Их мать – Хелена Бонэм Картер. Картина основана на серии подростковых романов писательницы Нэнси Спрингер, в которых главная героиня пытается распутать таинственные дела без помощи старших родственников.
Фото: скриншот из трейлера с сайта twitter.com
Как отмечал Independent, после публикации постера «Энолы Холмс» у фанатов возникли вопросы к исторической точности – рядом с изображённым на плакате Биг Беном в правом углу они заметили офисное здание Porticullis House. Строение было возведено в 2001 году, тогда как по сюжету действие фильма разворачивается в XIX веке.
«Фонтанка.ру»
Годо - в ожидании: как театры Петербурга готовятся к новому сезону
Новости
-
-
25 августа 2020 - Звезда «Очень странных дел» бьёт лампы и обливает людей супом в трейлере фильма о сестре Шерлока Холмса
-
25 августа 2020 - «Карантин. Чем ещё заниматься?». Борис Акунин выпустил «страшную» книгу «Мир и война»
-
25 августа 2020 - В России снимут фильм о «группах смерти». Участвуют оператор «Дылды» и Алексей Серебряков
-
24 августа 2020 - Объявлены победители премии «ТЭФИ – Летопись победы». «Т–34» прошёл не везде
-
24 августа 2020 - Минкультуры определило сумму потерь кинотеатральной сферы из-за ковида и предрекло «дефицит» отечественных картин
Статьи
-
22 августа 2020, 14:35Протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после президентских выборов, продолжаются уже почти две недели. На улицы городов выходят десятки тысяч человек, бастуют рабочие, учителя, медики, журналисты, сотрудники театров. Протестующих соседей поддерживают и россияне: русскоязычные комиксисты и иллюстраторы в сети всего за несколько дней создали виртуальную цепочку солидарности из тысячи изображений девушек в белом и начали распространять челлендж по миру. «Фонтанка» поговорила с организаторами и участниками арт-акции и узнала, зачем это им нужно.
-
20 августа 2020, 13:08На платформе Start начался показ сериала «Хороший человек». Театральный режиссер Константин Богомолов обратился к истории ангарского маньяка - но в итоге сделал мрачный русский народный «Твин Пикс», нелогичный, вспыльчивый и посвященный исключительно духу странного места, в котором происходит действие.
-
19 августа 2020, 10:19«Пятое измерение» в Музее Анны Ахматовой — самый необычный и глубокий по смыслам выставочный проект, представленный петербургскими музеями за последние годы. Здесь одинаково значим и представленный материал, начиная с портрета Анны Ахматовой руки Амедео Модильяни, и сама подача материала. По сути, это единая грандиозная интерактивная инсталляция, если угодно — театральная декорация, каждый фрагмент которой — подлинник.
-
17 августа 2020, 19:43«Лето испытывает нас на прочность», – такими словами платформа START предварила сообщение о начавшихся в июле съемках второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить». С этим высказыванием наверняка согласятся продюсеры, чьи проекты притормозила пандемия. Однако свои причины восстановиться есть и у телеиндустрии - что и происходит с конца июня. «Фонтанка» узнала, какие проекты уже завершены, что сейчас в процессе съемок, какие премьеры появятся до окончания лета и в новом телесезоне.
-
-
-
-
-