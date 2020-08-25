«Карантин. Чем ещё заниматься?». Борис Акунин выпустил «страшную» книгу «Мир и война»

Борис Акунин выпустил книгу «Мир и война», которая стала частью серии «История Российского государства в повестях и романах». Об этом 25 августа сам писатель сообщил на странице в Facebook и отметил, что работа «страшная», а от классической «Войны и мира» Льва Толстого отличается тем, что сначала появилась в аудио- и электронном формате, а не в бумажном варианте.

Известно, что роман – детективный, главная героиня – Полина Катина, которая уже появлялась в романе Акунина «Доброключения и рассуждения Луция Катина», – становится сыщицей и расследует серию «чудовищных убийств». Действие разворачивается «на фоне грозных событий войны 1812 года». Одной из главных локаций стала деревня Вымиралово. Произведение в печатном виде появится в магазинах в конце августа.

Под постом автора о «Мире и войне» один из пользователей пошутил, что тот «пишет быстрее», чем поклонники успевают читать. «Карантин. Чем ещё заниматься?», – тут же отреагировал Акунин. В марте он переболел коронавирусом.

Новый роман стал приложением к седьмому тому проекта «История Российского государства», который Борис Акунин запустил 2013 году. Опираясь на одноимённый труд Николая Карамзина, писатель публикует собственный пересказ происходившего в стране, при этом к каждому тому в стиле научпоп пишет в пару повесть или роман о жизни простых людей. Эти книги-спутники составляют сопутствующую серию «История Российского государства в повестях и романах». Всего за десять лет автор собирается выпустить восемь основных томов и около 30 сопутствующих книг. В сборнике «Вдовий плат», который относится к третьей части «Истории» «От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой», особое внимание уделялось гендерному вопросу и неординарным женщинам у власти.

«Фонтанка.ру»