В России снимут фильм о «группах смерти». Участвуют оператор «Дылды» и Алексей Серебряков

Актриса и продюсер Алиса Хазанова снимет фильм о «группах смерти», администраторы которых склоняли подростков к суициду. Лента получила рабочее название «Белый список» (18+), историю придумал сценарист Роман Волобуев, а оператором согласилась выступить Ксения Середа, снявшая «Дылду» Кантемира Балагова. Об этом стало известно на питчинге в министерстве культуры.

«Мы с Романом три года писали сценарий, привлекали экспертов-психологов, которые работают с подростками, привлекали следователей, чтобы выстроить процесс расследования», – сказала Хазанова и добавила, что роль одного из героев исполнит актёр Алексей Серебряков. Цитату 25 августа приводит ТАСС.

Информация о том, сколько времени займёт работа над «Белым списком», пока что не сообщается.

О так называемых «группах смерти» в России заговорили в 2016 году после публикации материала «Новой газеты» о детях, уходивших из жизни после общения с некими кураторами в закрытых пабликах в социальной сети ВКонтакте. Предполагаемого идеолога, который давал подросткам задания, финальное из которых, по задумке, должно было быть смертельным, задержали после расследования Следственного комитета. В 2017 году мужчина получил три года и четыре месяца колонии поселения.

Запланированный фильм – не первая режиссёрская работа Хазановой. В 2017 году она выпустила мелодраматическую ленту «Осколки» о людях, «жаждущих прожить жизнь в параллельном мире».

В середине августа на заседании Экспертного совета по неигровому кино стало известно о том, что в 2022 году на экраны может выйти документальная картина с элементами анимации о лидере группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе. Среди игровых проектов от компаний-лидеров отечественного кинопроизводства на питчинге 11 августа о господдержке попросили создатели фильма «Конёк-горбунок», новой части мультика «Три богатыря» и «нуара» о последних днях жизни Сергея Есенина и другие.

«Фонтанка.ру»