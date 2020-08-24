Россиянам не хватило катастроф. Фильмы о мчащейся к земле комете и таинственном вирусе возглавили прокат в выходные Версия для печати Tweet

Лидером проката за минувшие выходные в России стал фильм «Гренландия», главные герои которого пытаются добраться до бункера, чтобы не погибнуть после столкновении с Землёй огромной кометы. Картина режиссёра Рика Романа, в которой сыграли актёры Джерард Батлер и Морена Баккарин, с 20 по 23 августа заработала в прокате 29,8 миллиона рублей и по заработку обогнала конкурентов примерно в три раза. Об этом 24 августа свидетельствует статистика «Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах» (ЕАИС).





Фото: скриншот из трейлера с сайта twitter.com Фото: скриншот из трейлера с сайта twitter.com

Второй лентой в рейтинге оказался «Поезд в Пусан 2. Полуостров». Продолжение южнокорейского фантастического фильма ужасов 2016 года «Поезд в Пусан» о том, как люди спасаются от зомби-апокалипсиса, возникшего из-за распространения таинственного вируса, за уик-энд заработала в прокате 9,1 миллиона рублей. Фильм снял режиссер Ен Сан Хо.

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«Фонтанка.ру»