Россиянам не хватило катастроф. Фильмы о мчащейся к земле комете и таинственном вирусе возглавили прокат в выходные

24 августа 2020, 15:00
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Лидером проката за минувшие выходные в России стал фильм «Гренландия», главные герои которого пытаются добраться до бункера, чтобы не погибнуть после столкновении с Землёй огромной кометы. Картина режиссёра Рика Романа, в которой сыграли актёры Джерард Батлер и Морена Баккарин, с 20 по 23 августа заработала в прокате 29,8 миллиона рублей и по заработку обогнала конкурентов примерно в три раза. Об этом 24 августа свидетельствует статистика «Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах» (ЕАИС).



Фото: скриншот из трейлера с сайта twitter.com

Второй лентой в рейтинге оказался «Поезд в Пусан 2. Полуостров». Продолжение южнокорейского фантастического фильма ужасов 2016 года «Поезд в Пусан» о том, как люди спасаются от зомби-апокалипсиса, возникшего из-за распространения таинственного вируса, за уик-энд заработала в прокате 9,1 миллиона рублей. Фильм снял режиссер Ен Сан Хо.

«Топ-3» по сборам и популярности, согласно результатам бокс-офиса, замыкает криминальный боевик Тейта Тейлора с Джессикой Честейн в главной роли. Сборы «Агента Евы» — чуть больше 7,6 миллиона рублей.

Из-за пандемии коронавируса кинозалы в Петербурге ещё не открыты. Горожане могут посмотреть фильмы в торговом центре «Мега Дыбенко», где залы возобновили работу 20 августа.

«Фонтанка.ру»

Годо - в ожидании: как театры Петербурга готовятся к новому сезону

24 августа 2020, 12:13
Когда весной начали вводить карантинные меры, никто не мог предположить, к чему это приведет. Привычный ход жизни оказался не просто нарушен, а перевернут с ног на голову: театры были закрыты для посещения почти пять месяцев. В августе, как правило, одни готовятся к открытию нового сезона, другие его уже открывают. «Фонтанка» поговорила с петербургскими театрами и выяснила, что нового предложат зрителям в сезоне 2020/2021 годов, как проходит возвращение к работе после такого продолжительного перерыва, и какие уроки были вынесены из ситуации с карантином.

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