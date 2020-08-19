Кино пришло за петербуржцами к КАДу. В «Меге Дыбенко» открывается кинотеатр

В торговом центре «Мега Дыбенко» возобновляет работу кинотеатр. Сообщение об этом днём 19 августа опубликовал оператор «Синема Парк & Формула кино» в социальных сетях. Как сообщили представители компании, сотрудники продолжат «принимать все необходимые меры для безопасности».

Посетителям на сеанс нужно приносить с собой маски и перчатки, в зале всех рассадят через одного — даже если гости придут вместе. О таких правилах пишет издание 47news. Посмотреть фильмы получится с 20 августа. Сейчас в прокате среди прочего – триллеры «Поезд в Пусан 2: полуостров», «Гренландия», «Побег из Претории» и «Неистовый», комедии «Красотка в ударе» и «Ассистент звезды», мультфильмы «Куриный забег» и «Феи: Тайна страны драконов».





Фото: скриншот со страницы https://vk.com/kinoteatr Фото: скриншот со страницы https://vk.com/kinoteatr

Торговый центр «Мега Дыбенко» открылся ещё 27 июля — без кинотеатра. Работу учреждений культуры с началом пандемии правительство Ленинградской области решило регулировать в зависимости от зон, в которых они находятся. Всю территорию разделили на зелёный, жёлтый и красный сектора. Цвет, который присваивается каждому району, зависит от эпидемиологической обстановки. «Мега Дыбенко» находится во Всеволожском районе, сейчас отмеченном жёлтым уровнем опасности. В районах, которые находятся в таком положении, с 13 августа вновь открылись детские игровые комнаты в торговых центрах.

В Петербурге дата открытия кинотеатров пока что не определена.

«Фонтанка.ру»