Первый тизер «Бэтмена»: Nirvana, коррупция и «готический» Брюс Уэйн

Warner Bros. и DC Comics провели многочасовой стрим DC FanDome, в рамках которого представили тизеры предстоящих картин. Главным событием эфира стал показ первого тизера нового фильма «Бэтмен», в котором главную роль сыграл Роберт Паттинсон («Довод», «Маяк»).





Фото: кадр из фильма Фото: кадр из фильма

Брюс Уэйн (альтер-эго Бэтмена) в версии этого актера получился, как заметили фанаты, готическим, что большинству пришлось по душе. В ролике, который идет под хит группы Nirvana Something In The Way, есть и юмор, и глобальные мировые проблемы, такие как коррупция.

Зрители также обратили внимание на жесткий стиль боя нового Бэтмена и на стилистическую перекличку с «Джокером».

«Были опасения на счёт Паттинсона, но теперь я уверен, что это лично для меня самый ожидаемый фильм 2021 года». «То чувство, когда Бэтмен будет ещё бо́льшим психом чем Джокер». «По моему после Джокера DC поняли что хотят увидеть зрители. и это хорошо». «Тизер вообще обалденный! Такой темный и атмосферный, детективная часть прям льётся с экрана. Просто красота!», – оставили комментарии пользователи.

При этом многие из них выразили недовольство русским дубляжом.

Фильм ожидается на российских экранах 30 сентября аж 2021 года, режиссером и сценаристом фильма выступил Мэтт Ривс («Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война»). Также в картине снимались Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Скарсгаард и другие.

Также в рамках DC FanDome были представлены трейлеры режиссерской версии «Лиги справедливости» и фильма «Чудо-женщина: 1984».

«Фонтанка.ру»