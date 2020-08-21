На Малой Садовой собралась антивирусная филармония: к пианисту присоединился квинтет

Малая Садовая упрочила свое положение одного из ведущих концертных залов времен коронавируса. Буквально под окнами у «Дома Радио» Теодора Курентзиса, который как раз пока не может выступать для публики вживую, теперь играют не только пианисты, но и целый квинтет музыкантов.

Большой концерт ансамбля, состоящего из музыкантов разных профессиональных коллективов Петербурга, «Фонтанка» застала пятничным вечером 21 августа. В репертуаре было все, что так любит публика, – от «Времен года» Вивальди и «Чардаша» Монти до главных тем из музыки Рамина Джавади к «Игре престолов» и Ханса Циммера к «Пиратам Карибского моря».

Наш корреспондент не стал надолго отвлекать артистов между произведениями (слушатели ждали новых композиций). Но уловил минутку для пары вопросов, когда ветер уронил пюпитр альтиста, и тот был вынужден его поднимать и устанавливать заново ноты.

«Скучно, нет работы, – а играть хочется, – пояснила выход на улицы первая скрипка. – На неделе работаем несколько дней. Конкретно сюда приходим второй-третий раз. А всего месяц работаем, может, полтора».

Интересно, что буквально в нескольких десятках метров от квинтета играл пианист, а за два часа до этих музыкантов играли другие, уже — при поддержке комитета по культуре, в рамках фестиваля «Скрипка на Невском».

«Фонтанка.ру»