Бьорк превратится в «славянскую ведьму» в новом фильме создателя «Маяка»

»сландска€ певица Ѕьорк сниметс€ в роли «слав€нской ведьмы» в фильме о викингах «—евер€нин» режиссЄра –оберта Ёггерса. —нимок с документами, утверждающими актЄрский состав, выложил один из членов команды проекта у себ€ в Twitter. ¬нимание на это обратило издание The Film Stage.



ќтмечаетс€, что вместе с Ѕьорк на экране по€витс€ еЄ дочь »садора, а также Ќиколь идман, јн€ “ейлор-ƒжой, јлександр и Ѕилл —карсгард, эйт ƒики, лас Ѕанг и ”иллем ƒефо. »звестно, что сюжет развернЄтс€ в X веке в »сландии, а зрители узнают историю молодого кн€з€, который хочет отомстить за смерть отца.

