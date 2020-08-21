Бьорк превратится в «славянскую ведьму» в новом фильме создателя «Маяка»

21 августа 2020, 11:38
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Исландская певица Бьорк снимется в роли «славянской ведьмы» в фильме о викингах «Северянин» режиссёра Роберта Эггерса. Снимок с документами, утверждающими актёрский состав, выложил один из членов команды проекта у себя в Twitter. Внимание на это обратило издание The Film Stage.

Отмечается, что вместе с Бьорк на экране появится её дочь Исадора, а также Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Александр и Билл Скарсгард, Кэйт Дики, Клас Банг и Уиллем Дефо. Известно, что сюжет развернётся в X веке в Исландии, а зрители узнают историю молодого князя, который хочет отомстить за смерть отца.

 Для Бьорк роль чародейки станет первой значительной киноработой после съёмок «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера 2000 года и участия в кинопроекте художника Мэтью Барни «Растворение мира» в 2005 году. Для фильма-перформанса певица писала музыку.

О сроках, в которые планируется завершить съёмки «Северянина», пока что не сообщается. Работу пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. В последнем проекте Роберта Эггерса «Маяк», вышедшем в России в начале 2020 года, сыграли Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

«Фонтанка.ру»

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