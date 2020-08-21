Бьорк превратится в «славянскую ведьму» в новом фильме создателя «Маяка»
Исландская певица Бьорк снимется в роли «славянской ведьмы» в фильме о викингах «Северянин» режиссёра Роберта Эггерса. Снимок с документами, утверждающими актёрский состав, выложил один из членов команды проекта у себя в Twitter. Внимание на это обратило издание The Film Stage.
Отмечается, что вместе с Бьорк на экране появится её дочь Исадора, а также Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Александр и Билл Скарсгард, Кэйт Дики, Клас Банг и Уиллем Дефо. Известно, что сюжет развернётся в X веке в Исландии, а зрители узнают историю молодого князя, который хочет отомстить за смерть отца.
BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd— Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020
Для Бьорк роль чародейки станет первой значительной киноработой после съёмок «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера 2000 года и участия в кинопроекте художника Мэтью Барни «Растворение мира» в 2005 году. Для фильма-перформанса певица писала музыку.
О сроках, в которые планируется завершить съёмки «Северянина», пока что не сообщается. Работу пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. В последнем проекте Роберта Эггерса «Маяк», вышедшем в России в начале 2020 года, сыграли Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.
«Фонтанка.ру»
Чем заняться в сети и оффлайн 21 — 23 августа: прогулка по криминальным местам, дискотека в «Севкабеле», онлайн-реинкарнации «Трёх сестёр»
Новости
-
-
21 августа 2020 - Бьорк превратится в «славянскую ведьму» в новом фильме создателя «Маяка»
-
21 августа 2020 - Культурный форум определился с открытой для всех программой. Обсуждать хотят еду в музеях, комиксы и блокчейн-арт
-
21 августа 2020 - «Там есть и либералы и жиды». ТЮЗ небанально пригласил зрителей на новый спектакль
-
20 августа 2020 - Минкульт объяснил, что имел в виду в приказе запереть книги «18+» на ключ
-
19 августа 2020 - О «Русском Бэнкси», дарившем петербуржцам крылья ангелов, снимут документальный фильм
Статьи
-
20 августа 2020, 13:08На платформе Start начался показ сериала «Хороший человек». Театральный режиссер Константин Богомолов обратился к истории ангарского маньяка - но в итоге сделал мрачный русский народный «Твин Пикс», нелогичный, вспыльчивый и посвященный исключительно духу странного места, в котором происходит действие.
-
19 августа 2020, 10:19«Пятое измерение» в Музее Анны Ахматовой — самый необычный и глубокий по смыслам выставочный проект, представленный петербургскими музеями за последние годы. Здесь одинаково значим и представленный материал, начиная с портрета Анны Ахматовой руки Амедео Модильяни, и сама подача материала. По сути, это единая грандиозная интерактивная инсталляция, если угодно — театральная декорация, каждый фрагмент которой — подлинник.
-
17 августа 2020, 19:43«Лето испытывает нас на прочность», – такими словами платформа START предварила сообщение о начавшихся в июле съемках второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить». С этим высказыванием наверняка согласятся продюсеры, чьи проекты притормозила пандемия. Однако свои причины восстановиться есть и у телеиндустрии - что и происходит с конца июня. «Фонтанка» узнала, какие проекты уже завершены, что сейчас в процессе съемок, какие премьеры появятся до окончания лета и в новом телесезоне.
-
16 августа 2020, 10:50На платформе «Нетфликс» вышел «Проект "Сила"», фантастический супергеройский боевик . Очень смелая работа, которая напоминает, что за отвагой и фантазией новичков - будущее кино. А еще - за стримингом, на котором эти качества, похоже, куда более востребованы, чем в кинотеатральном прокате.
-
-
-
-
-