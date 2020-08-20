Минкульт объяснил, что имел в виду в приказе запереть книги «18+» на ключ
Если раньше в библиотеках, куда заходят дети, нельзя было хранить и выдавать книги «18+», то теперь это возможно. Так министерство культуры объяснило смысл нового приказа о «размещении запрещенной для детей информации». Опубликованный в июле документ вызвал критику со стороны профессионального сообщества, а в августе минкульт предоставил «Фонтанке» подробный комментарий о том, как будут работать новые правила.
«До внесения инициированных Министерством культуры изменений федеральный закон категорически запрещал распространение информации категории «18+» в детских организациях, а также на расстоянии менее, чем 100 метров от их границ, – ответили на запрос «Фонтанки» в ведомстве. – Благодаря внесенным в закон «О защите детей изменениям нахождение информпродукции «18+» в общедоступной библиотеке стало возможным». В пресс-службе министерства пояснили, что общедоступные библиотеки часто обслуживают и взрослых, и детей, в большинстве случаев это «небольшие, например, сельские библиотеки, размещаемые в одной комнате». Поэтому «исполнение ранее существующих требований было крайне затруднительно».
Фото: Pixabay
Ответы на другие вопросы «Фонтанки» кратко можно изложить так:
Когда документ вступает в силу?
Через десять дней после официального опубликования, то есть российские библиотеки работают по новым правилам с 7 августа.
Кто будет проверять, как соблюдают приказ?
Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Рособрнадзор.
В приказе написано, что книги для взрослых нужно хранить в «отделенном от общего зала помещении, закрываемом на ключ». Что делать библиотекам, у которых такого помещения нет?
Приказ дает несколько вариантов размещения книг «18+». Если нет отдельных помещений, литературу для взрослых можно хранить в «отдельно стоящих книжных шкафах, стеллажах и на полках». Такие места должны находиться «под непосредственным контролем библиотекаря», но постоянно дежурить рядом с «запрещенкой» сотрудник не должен: «Достаточно назначить приказом библиотеки ответственных, у которых хранится ключ от отдельного помещения или отдельно стоящего книжного шкафа, и разместить необходимую информацию для читателей».
Кто понесёт ответственность, если ребенок увидит в библиотеке книгу для взрослых без возрастного ценза? Например, «Лолиту», выпущенную в 1992 году, когда маркировка не практиковалась?
«Библиотекари достаточно опытны в данном вопросе», – считают в министерстве. Например, в книгохранилищах знают, что по статье 6.17 Кодекса об административных правонарушениях штрафы за распространение среди детей запрещенной информации колеблются в промежутке от 2 до 25 тысяч рулей. «Но ответственность наступит именно в случае распространения такой информации, то есть если книгу выдадут на руки несовершеннолетнему лицу», – подчеркивают в ведомстве.
А если современный издатель неправильно промаркировал «Лолиту» и поставил на нее «12+» вместо «18+»?
Отвечать за это будет издатель.
Появятся ли к приказу разъяснения или методические указания?
В случае, если практика применения покажет их необходимость.
Напомним, новые правила работы библиотек Минкульт опубликовал 27 июля. Согласно приказу, российские книгохранилища обязаны «пространственно изолировать фонды детской литературы от литературы для взрослых». Для этого «запрещенку» рекомендуется держать в «отделенном от общего зала помещении, закрываемом на ключ», причем храниться он будет исключительно у библиотекаря. Книги «18+» также можно размещать на специальном стеллаже или в отдельном зале, куда доступа несовершеннолетним не будет. Документ вызвал критику со стороны библиотечного сообщества. Например, Зоя Чалова, директор петербургской публичной библиотеки имени Маяковского, заявила «Фонтанке»: «Как человек я против такого искусственного отторжения от литературы категорически возражаю. А как директор вынуждена выполнять приказы».
«Фонтанка.ру»
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