«Зло может быть с чистыми глазами». На премьере «Хорошего человека» Богомолова рассказали, почему у сериала о маньяке такое название Версия для печати Tweet

Светская премьера первого эпизода сериала Константина Богомолова «Хороший человек» состоялась в московском кинотеатре «Октябрь» при содействии компании Каро-Арт и платформы START, на которой еженедельно, начиная с 20 августа, будут выходить серии этого проекта. Согласно новым правилам, зал был заполнен максимум на треть: плотнее сидеть нельзя. После показа Богомолов и актеры, игравшие в сериале, вышли на сцену, чтобы ответить на вопросы приглашенных гостей, среди которых был корреспондент «Фонтанки».

Триггером к созданию сериала послужила реальная история одного из самых зловещих преступников, так называемого «ангарского маньяка» Михаила Попкова, отбывающего пожизненный срок за убийства 84 женщин, которые он совершал с 1992 по 2010 год. Но создатели «Хорошего человека» не ставили своей целью снять традиционный крепкий детектив, воссоздающий хронику следствия и поимки зловещего убийцы.

«Мне нравится, когда зона сериала становится зоной полной смыслов. Интересно искать способы выражения этих смыслов, – поделился Константин Богомолов. – Меня интересовал человек, который совершает определенные поступки и находит этому оправдания».

Продюсер Ирина Сосновая говорит, что определяющей стала тема бытового насилия, которой сейчас уделяется много внимания, поэтому START взялся за такой тяжелый проект: «Патриархальное отношение к женщине приводит к уродливым последствиям. Очень важно говорить об этом, чтобы страшное явление перестало быть нормой».

Работа началась три года назад, тогда Ирине удалось встретиться с Михаилом Попковым, разговор продолжался много часов, после чего заключенный попросил ее задержаться на несколько минут, чтобы сказать несколько слов без записи. И сообщил, что деньги за интервью отправит через тюремную охрану своей дочери, произнеся поразившую ее фразу: «Я же хороший человек». Так появилось название сериала. Но это ни в коем случае не байопик про упыря из застенков, а размышления о природе зла и насилия, часто свойственных людям, и которые бывает не так просто распознать.

Основная мысль обусловила и выбор актера на главную роль. Никита Ефремов с его открытым красивым лицом и располагающим ясным взором сразу внушает доверие. Между тем, в глубинах его персонажа скрываются жуткие бездны и мрачные тайны.



Константин Богомолов и Никита Ефремов



Фото: Ольга Галицкая Константин Богомолов и Никита ЕфремовФото: Ольга Галицкая

«Хочется, чтобы люди, которые будут смотреть «Хорошего человека» в какой-то момент оказались на его стороне, – продолжает Богомолов. – И сами себя одернули, задумались о возможной привлекательности зла. О том, что зло может быть с чистыми глазами. Наша история не про зверей, а про людей. К этому мы стремились, это заставляло не упрощать, а усложнять историю».

Московского следователя Евгению Ключевскую, приехавшую в провинциальный Вознесенск расследовать исчезновения девушек и женщин, которых позже находят убитыми, выразительно, с точными деталями и скрытым нервом играет Юлия Снигирь. У ее героини тоже свои «скелеты в шкафу»: с насилием в семье она столкнулась еще в детстве и эта травма постоянно с ней, она не может ее изжить.

«В этой роли я искала для себя ответ на вопрос, а есть ли вообще полностью психически здоровые люди. Найти ответ не смогла», – поделилась она.

Невидимая до поры до времени темная сторона личности есть почти у каждого персонажа. Слоган сериала: «Все не те, кем кажутся». Поэтому актерам было интересно играть. Сниматься даже в совсем небольших ролях охотно соглашались известные артисты: Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Федор Лавров, Дмитрий Куличков, Константин Мурзенко, Александр Марин, Игорь Миркурбанов, Александр Семчев, Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь, Елена Морозова, Артем Михалков, Антон Табаков, Полина Кутепова, Геннадий Вырыпаев, Григорий Калинин, Ольга Лапшина, Илья Дель и другие.

Ксения Собчак, которая появится в следующих сериях в роли бизнесвумен, высказала свое мнение о том, почему мужчины-садисты встречается во много раз чаще, чем женщины: «Я недавно на отдыхе читала умную книжку, разобралась в этом. Мужчины просто более агрессивны за счёт своего химического состава. И сильнее физически. Что касается России, то в нашей стране люди, имеющие отношение к правоохранительным органам, не так уж редко сами связаны с преступлениями и убийствами, подвержены тяге к насилию. Михаил Попков, служивший младшим лейтенантом в милиции, – один из самых интересных мировых маньяков. Он и Брейвик – вот, пожалуй, самые непостижимые злодеи, именно потому, что совершенно нормальные с виду. Я бы хотела сделать фильм об ангарском маньяке. Но это будет документальное кино».

Ранее «Фонтанка» рассказала, какие еще сериалы зрители увидят в новом телесезоне.

Ольга Галицкая, специально для «Фонтанки.ру»