Российские фильмы получат полмиллиарда «в рискованный период»

Министерство культуры и Фонд Кино выделят 500 миллионов рублей на поддержку отечественного кино в прокате. Цифру 18 августа приводит Interfax со ссылкой на слова председателя советника Фонда Владимира Толстого.

Как отметил спикер, деньги картинам, которые выходят в «рискованный период» – до 2021 года, – выделят «на условиях 1% возвратности». Помимо этой меры, Министерство направит 50 миллионов рублей на социальную рекламу, которая должна привлечь зрителей в кинозалы. Также на заседании совета Фонда кино было решено изменить максимально возможный срок производства фильмов, получивших государственную поддержку, с трёх до четырёх лет.

В конце июля министр культуры Ольга Любимова заявила, что в кинотеатрах до конца 2020 года лучше показывать больше лёгких комедий и романтичных историй и не травмировать россиян драмами. По её мнению, люди и без этого устали от коронавируса и связанных с пандемией ограничений.

Фонд кино 1 августа провёл питчинг проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. На поддержку претендуют в частности фильм «Конек-Горбунок», ещё одна часть мультфильма про «Трёх богатырей», лента «Джон», вдохновлённая историей ЧВК Вагнера, и «нуар» о последних днях жизни Сергея Есенина. 14 августа в рамках очного заседания Экспертного совета по неигровому кино субсидию попросили создатели документальной картины о лидере группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе. Работа с элементами анимации может выйти в прокат в 2022 году.

«Фонтанка.ру»