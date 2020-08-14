Фильм о Михаиле Горшеневе с элементами анимации может выйти в 2022 году. Создатели претендуют на господдержку Версия для печати Tweet

Лента о лидере «Короля и шута» Михаиле Горшеневе может выйти на большие экраны в 2022 году. Фильм будет состоять из документальной хроники, музыки и интервью, которые дополнят элементами анимации, «чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен». Об этом 14 июля на очном заседании Экспертного совета по неигровому кино в Департаменте кинематографии Минкульта сообщила режиссёр картины Дарья Иванкова. Её слова приводит ТАСС.

Создатели проекта под названием «Хочу остаться, каким я был», компания ООО «Мувистарт», просят от министерства поддержку в размере 8 миллионов рублей. Режиссёр Дарья Иванкова не впервые снимает работу о музыкантах. В 2019 году в прокат вышла её документальная лента «Анатолий Крупнов. Он был…» о создателе и лидере группы «Чёрный обелиск».

Картину о Михаиле Горшеневе надеются выпустить 7 августа 2022 года – в день рождения исполнителя. Лидер «Короля и шута» умер 19 июля 2013 года, после этого коллектив распался, а музыканты сформировали группу «Северный флот» и работают под таким названием.

Помимо презентации «Хочу остаться, каким я был» в пятницу эксперному совету представили ещё 51 проект. Среди претендентов на субсидии оказались петербургские компании «Два капитана» с лентой «Святой Архипелаг» и «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», чья работа называется «Беглецы». Информация о некоторых картинах в списке соискателей уже появлялась в открытом доступе: так «Кинокомпания Андрея Кончаловского» с начала года работает над проектом «Карантин по-русски». Для документального исследования того, как люди переживают пандемию и привыкают к новой реальности, Кончаловский попросил россиян на камеру рассказать о своём любимом месте в доме, предположить, когда отступит коронавирус, подумать, чем изоляция в России отличается от карантина в других странах, и вспомнить, «какую самую безумную покупку» приходилось делать в тревожном состоянии.

13 августа был опубликован список получателей субсидий от Смольного на съемки национального кино. Автономная некоммерческая организация по поддержке и развитию киноискусства «Контакт» с полнометражным игровым фильмом «Легкий жанр» получила 65 миллионов рублей – больше половины общей суммы, выделенной городом.

«Фонтанка.ру»